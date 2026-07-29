Tiêu hủy gần 76.000 hộp bột rau vi phạm, nhãn hiệu eHerbal nổi tiếng

Sản phẩm hộp rau eHerbal bị tiêu hủy

Việc tiêu hủy được thực hiện tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 11 (URENCO 11), khu xử lý chất thải Đại Đồng (Hưng Yên). Toàn bộ hàng hóa vi phạm được tiêu hủy theo đúng phương án đã được phê duyệt, bảo đảm an ninh, an toàn và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Trước đó, ngày 29/12/2025, đoàn kiểm tra do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (CATP Hà Nội) và Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Eherbal cùng các địa điểm liên quan.

Qua kiểm tra, xác minh và lấy mẫu kiểm nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện một số sản phẩm của doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về chất lượng. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định vụ việc không thuộc trường hợp xử lý hình sự và chuyển hồ sơ về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Theo đó, ngày 20/7/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Eherbal với tổng số tiền phạt 580 triệu đồng, đồng thời buộc doanh nghiệp nộp lại hơn 3,28 tỷ đồng là số thu lợi bất hợp pháp vào ngân sách nhà nước và thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Thực hiện quyết định xử phạt, ngày 24/7/2026, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Eherbal đã ký hợp đồng với URENCO 11 để tiêu hủy toàn bộ 75.937 hộp sản phẩm bột rau các loại. Quá trình tiêu hủy diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và các đơn vị liên quan, bảo đảm toàn bộ hàng hóa vi phạm được tiêu hủy 100%, không để tái lưu thông trên thị trường.

Việc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm đã khép lại quá trình xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, từ kiểm tra, xác minh, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, đến xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Vụ việc cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm, đồng thời bảo đảm hàng hóa vi phạm không tiếp tục lưu thông trên thị trường.