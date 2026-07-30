Ông Trump dọa 'đánh Iran tơi bời'

"Chúng ta sẽ giáng đòn mạnh vào họ và họ sẽ phải hứng chịu một đòn đau",Tổng thống Mỹ Donald Trump nới với Fox News ngày 29/7. "Chúng ta sẽ đánh cho họ tơi bời".

Bình luận được ông Trump đưa ra sau khi Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đơn vị phụ trách hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông, cho biết Iran đã tiến hành "cuộc tập kích bất ngờ bằng tên lửa đạn đạo" nhằm vào lực lượng đồn trú ở khu vực trong ngày 28/7.

Ông Trump cho biết lực lượng Mỹ tại căn cứ ở Jordan chỉ có vài phút để ứng phó với cuộc tấn công và đã bắn hạ các tên lửa trước khi chúng kịp lao tới mục tiêu. Ông nói đã xem video ghi lại cảnh các quân nhân Mỹ liên tục hô tọa độ mục tiêu theo thời gian thực trong quá trình đánh chặn.

Tehran xác nhận đã bắn tên lửa vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Jordan, trong khi quân đội Jordan cho biết đã đánh chặn 5 tên lửa của Iran dưới sự hỗ trợ của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Milford, bang Michigan ngày 27/7. Ảnh: AP

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết đợt ném bom trong đêm của liên quân Mỹ - Arab Saudi nhằm vào các lực lượng dân quân thân Iran bên trong lãnh thổ Iraq ngày 28/7 được phối hợp với chính quyền ở Baghdad.

Ông Trump gọi các nhóm dân quân này là "khối u của thế giới" và cho biết Washington đang cân nhắc phát thêm các tín hiệu cảnh báo đối với những lực lượng ủy nhiệm được Iran hậu thuẫn.

Chiến dịch không kích tại Iraq diễn ra sau Riyadh cáo buộc các lực lượng dân quân thân Iran tấn công cơ sở dầu mỏ của Arab Saudi. Riyadh trước đó cũng tuyên bố đã đánh chặn những máy bay không người lái (UAV) mà họ cho là do các nhóm này phóng đi.

Quân đội Mỹ cho biết đợt không kích ở Iraq đã nhắm vào các địa điểm hậu cần và kho vũ khí của một nhóm thân Iran.

Vị trí Iran và các nước trong khu vực. Đồ họa: Guardian

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Iraq lên án cuộc không kích và coi đây là động thái "không thể chấp nhận được, vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq". Tuyên bố cũng khẳng định Baghdad phản đối việc sử dụng lãnh thổ Iraq để phát động các cuộc tấn công sang các nước láng giềng.

Giao tranh trong khu vực được nối lại chỉ vài ngày sau khi Mỹ và Iran tuyên bố dừng tập kích lẫn nhau. Tổng thống Trump cho biết Mỹ dừng không kích theo đề nghị từ Iran, trong khi Tehran bác bỏ thông tin nước này chủ động đề nghị đàm phán với Washington.