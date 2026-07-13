Khởi tố vụ làm giả hơn 4,6 tấn tinh bột nghệ bằng bột sắn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thị Nga (SN 1971, trú tại thôn Kim Xa, xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm" theo khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện cơ sở của Đặng Thị Nga có dấu hiệu sản xuất hàng giả là tinh bột nghệ để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Kết quả điều tra cho thấy, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ tinh bột nghệ ngày càng lớn, Đặng Thị Nga đã mua bột ngô và tinh bột sắn không rõ nguồn gốc trên thị trường, sau đó pha trộn với chất tạo màu thực phẩm để tạo thành sản phẩm có màu sắc, hình thức giống tinh bột nghệ.

Các sản phẩm này được giới thiệu, quảng cáo là tinh bột nghệ giá rẻ và bán cho các đầu mối kinh doanh với giá từ 14.000 đồng đến 19.000 đồng/kg, sau đó tiếp tục được phân phối đến người tiêu dùng.

Đặng Thị Nga bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất của Đặng Thị Nga tại thôn Kim Xa, xã Vĩnh Phú, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và tạm giữ 500 kg bột ngô, 4.400 kg tinh bột sắn, 7 kg chất tạo màu thực phẩm cùng 4.663 kg bột màu vàng đang được phơi, sấy và chứa trong các bao tải không có tem, nhãn mác.

Kết quả giám định xác định toàn bộ số sản phẩm thu giữ không phát hiện thành phần Curcuminoid - hoạt chất đặc trưng tạo nên giá trị của tinh bột nghệ. Thành phần chính của các sản phẩm màu vàng được xác định là tinh bột sắn. Tại cơ quan điều tra, Đặng Thị Nga đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo công an, tinh bột nghệ là sản phẩm được chế biến từ củ nghệ tươi, chứa Curcuminoid - hoạt chất có nhiều tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, chống viêm, chống oxy hóa và tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, các sản phẩm giả, không chứa hoạt chất này không những không mang lại giá trị sử dụng như quảng cáo mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng do nguyên liệu và quy trình sản xuất không được kiểm soát.