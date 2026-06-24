Phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm không nguồn gốc chuẩn bị đưa ra thị trường

Trước đó, Công an xã Vĩnh Thanh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 – Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại thôn Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 1.200 kg nội tạng, xương bò cùng nhiều sản phẩm động vật, thực phẩm khác không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Số thực phẩm không nguồn gốc bị phát hiện. Ảnh: Công an Hà Nội.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, xử phạt số tiền 12 triệu đồng, tạm giữ và yêu cầu tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo các hộ kinh doanh cần nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; tuyệt đối không kinh doanh, buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.