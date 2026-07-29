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Nữ chủ spa Hà Nội lên tiếng sau khi đăng hình nhạy cảm của khách nam khiến mạng xã hội dậy sóng

Sự kiện: Thời sự

Những video ghi lại cảnh triệt lông vùng kín cho khách nam tại một spa ở Hà Nội đã gây tranh cãi gay gắt vì bị cho là phản cảm. Trước làn sóng chỉ trích, nữ chủ cơ sở lần đầu lên tiếng, khẳng định đã được khách đồng ý và giải thích mục đích ghi hình.

Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:

Khách nữ lột áo ngực chơi team building: Xử phạt người tổ chức sự kiện
Khách nữ lột áo ngực chơi team building: Xử phạt người tổ chức sự kiện

Liên quan vụ khách nữ lột áo ngực chơi team building, Phòng VH - TT TX Cửa Lò đã lập biên bản xử phạt hành chính người tổ chức sự kiện.

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Theo PV ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/07/2026 16:01 PM (GMT+7)
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