Nữ chủ spa Hà Nội lên tiếng sau khi đăng hình nhạy cảm của khách nam khiến mạng xã hội dậy sóng
Những video ghi lại cảnh triệt lông vùng kín cho khách nam tại một spa ở Hà Nội đã gây tranh cãi gay gắt vì bị cho là phản cảm. Trước làn sóng chỉ trích, nữ chủ cơ sở lần đầu lên tiếng, khẳng định đã được khách đồng ý và giải thích mục đích ghi hình.
Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:
Liên quan vụ khách nữ lột áo ngực chơi team building, Phòng VH - TT TX Cửa Lò đã lập biên bản xử phạt hành chính người tổ chức sự kiện.
Theo PV ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/07/2026 16:01 PM (GMT+7)