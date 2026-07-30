Nóng: Giám đốc công ty drone Nga bị ám sát, hứng "mưa" đạn ngay trước cửa nhà

Ông Andrey Cherezov, Giám đốc kiêm chủ sở hữu Phòng thí nghiệm Vận tải Hàng không Nga đang trong tình trạng nguy kịch vì bị ám sát. (Nguồn: Astra)

Ông Andrey Cherezov, giám đốc kiêm chủ sở hữu duy nhất của Phòng thí nghiệm Vận tải Hàng không Nga (Russian Laboratory of Air Transport), được cho là đã trở về nhà vào ban đêm và bị một tay súng phục kích sẵn gần lối vào căn hộ của ông.

Vợ của ông Cherezov nghe thấy tiếng súng, mở cửa ra và phát hiện chồng mình đầm đìa máu. Kẻ tấn công đã tẩu thoát trước khi các cơ quan chức năng kịp có mặt, theo các báo cáo từ truyền thông Nga.

Ông Cherezov được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng. Ủy ban Điều tra khu vực của Nga đã mở một vụ án hình sự với nghi vấn ám sát.

Phòng thí nghiệm Vận tải Hàng không Nga được đăng ký tại Tula vào năm 2022 và có hoạt động chính là nghiên cứu khoa học và phát triển trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Trong bối cảnh xung đột hiện tại, các cơ sở nghiên cứu và phát triển công nghệ hàng không như Phòng thí nghiệm Vận tải Hàng không Nga đóng vai trò trực tiếp trong việc thiết kế, thử nghiệm và chế tạo các hệ thống drone phục vụ cho quân đội Nga, theo United24media.

Theo hồ sơ doanh nghiệp Nga, công ty này báo cáo doanh thu đạt 110 triệu rúp vào năm 2023 - tương đương khoảng 1,43 triệu USD. Lợi nhuận ròng của công ty này đạt khoảng 87.100 USD.

Trước đó, một quả bom xe đã phát nổ ở miền nam Moscow, khiến một quan chức quân sự cấp cao của Nga thiệt mạng. Ủy ban Điều tra của Nga xác nhận rằng mục tiêu của cuộc tấn công - Trung tướng Fanil Sarvarov - đã tử vong do các vết thương quá nặng.

Trong suốt sự nghiệp của mình, ông Sarvarov từng tham gia các chiến dịch chiến đấu tại Bắc Caucasus, bao gồm xung đột Ossetian-Ingush và chiến tranh Chechnya, sau đó phục vụ tại Syria trong giai đoạn 2015-2016.