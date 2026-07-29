Người đàn ông bỏ lại ô tô 7 chỗ cùng giấy tờ trên cầu ở Vĩnh Long rồi mất tích

Ngày 29/7, Công an xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đang khẩn trương xác minh, tìm kiếm tung tích nam tài xế bỏ lại chiếc ô tô 7 chỗ giữa cầu Cổ Chiên.

Ô tô 7 chỗ bị bỏ lại trên cầu Cổ Chiên. (Ảnh: CA Vĩnh Long)

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, người dân đi đường phát hiện chiếc xe mang biển kiểm soát 84A-151.77 đỗ bất thường trên cầu theo hướng từ xã Nhị Long đi xã Thành Thới, đèn xe vẫn bật sáng nhưng hoàn toàn không có người trông coi.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy một ví da màu đen chứa 2,6 triệu đồng cùng các giấy tờ tùy thân mang tên K.N.T. (35 tuổi, ngụ xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long).

Bước đầu làm việc với gia đình, cơ quan công an xác định anh T. chính là người điều khiển phương tiện trên và người thân cũng nhận định nhiều khả năng do gặp chuyện buồn phiền nên nam tài xế đã để lại xe rồi mất tích.

Hiện tại, chiếc ô tô đã được lực lượng công an đưa về trụ sở để phục vụ công tác xác minh, đồng thời các phương án tìm kiếm tung tích tài xế T. đang được tích cực triển khai.