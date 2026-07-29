10 tiêm kích Su-30SM2 Nga xuất kích sát sườn NATO

Nội dung huấn luyện tập trung vào các đòn tấn công chính xác nhằm vào sở chỉ huy, công sự phòng thủ và các cụm xe bọc thép của đối phương giả định, qua đó cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Su-30SM2 trong học thuyết tác chiến của Nga.

Máy bay chiến đấu Su-30SM2 của Hải quân Nga trang bị tên lửa Kh-31. (Ảnh: MW)

Cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Kaliningrad – vùng lãnh thổ chiến lược nằm giữa Ba Lan và Litva tiếp tục được tăng cường quân sự, đồng thời phải đối mặt với sự hiện diện ngày càng lớn của NATO dọc các tuyến biên giới. Với vị trí đặc biệt này, các máy bay chiến đấu Nga triển khai tại Kaliningrad có thể nhanh chóng tiếp cận phần lớn khu vực Trung và Bắc Âu, đồng thời hỗ trợ các hoạt động của Hạm đội Baltic trên biển.

Theo Hạm đội Baltic, các phi công đã thực hiện nhiều bài bay mô phỏng nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng mặt đất, đồng thời tập kích các sở chỉ huy, công sự, phương tiện bọc thép và binh lực đối phương. Trước khi khai hỏa, các máy bay tiến hành trinh sát khu vực mục tiêu, sau đó thực hiện ném bom vào các mục tiêu mô phỏng có kích thước thật bằng bom huấn luyện P-50T. Loại bom này được thiết kế để tái hiện đặc tính hoạt động của bom chiến đấu nhưng sử dụng lượng thuốc nổ nhỏ hơn nhằm bảo đảm an toàn trong huấn luyện.

Sau giai đoạn ném bom, các phi đội tiếp tục diễn tập tấn công các đoàn xe bọc thép giả định bằng tên lửa không điều khiển S-8 và pháo tự động GSh-30-1 cỡ 30 mm lắp trong thân máy bay, mô phỏng đầy đủ các nhiệm vụ không đối đất có thể phải thực hiện trong môi trường tác chiến cường độ cao.

Su-30SM2 là phiên bản nâng cấp sâu của Su-30SM và bắt đầu được bàn giao cho quân đội Nga từ đầu năm 2022. Ngoài Nga, biến thể này cũng đang được Không quân Belarus sử dụng. Chương trình hiện đại hóa giúp Su-30SM2 tiếp cận gần hơn với năng lực của tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35, đồng thời vẫn duy trì ưu điểm của cấu hình hai chỗ ngồi, vốn rất hữu ích trong các nhiệm vụ tấn công phức tạp.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc thay thế động cơ AL-31FP trên Su-30SM đời đầu bằng động cơ phản lực cánh quạt AL-41F-1S. Loại động cơ mới mang lại lực đẩy lớn hơn, cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu và nâng cao độ tin cậy, đồng thời có tính đồng bộ cao với phi đội Su-35, giúp giảm đáng kể gánh nặng hậu cần cho Không quân Vũ trụ và Hải quân Nga. Động cơ này cũng có mức lực đẩy và tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng được đánh giá tương đương các động cơ thế hệ thứ năm đời đầu như F119 của tiêm kích F-22.

Mặc dù cuộc diễn tập lần này chỉ sử dụng vũ khí không điều khiển, Su-30SM2 vẫn có khả năng mang theo nhiều loại bom và tên lửa dẫn đường chính xác, bao gồm cả tên lửa hành trình tầm xa và tên lửa chống hạm. Khả năng mang tải trọng lớn, bán kính chiến đấu xa cùng buồng lái hai người khiến mẫu tiêm kích này đặc biệt phù hợp với các nhiệm vụ tấn công phức tạp, đòi hỏi khả năng trinh sát mục tiêu và điều phối tác chiến ở mức cao.

Các máy bay đóng tại Kaliningrad còn được bảo vệ bởi mạng lưới phòng không nhiều tầng của Nga, trong khi khoảng cách ngắn tới các khu vực tác chiến tiềm năng quanh biển Baltic giúp chúng có thể nhanh chóng triển khai khi cần thiết.

Việc tập trung diễn tập các đòn đánh nhằm vào sở chỉ huy, công sự và đội hình xe bọc thép phản ánh đúng định hướng tác chiến của không quân chiến thuật Nga trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn tại châu Âu. Trong học thuyết quân sự của Moscow, nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực tầm gần, ngăn chặn lực lượng đối phương trên chiến trường và vô hiệu hóa hệ thống chỉ huy vẫn là những ưu tiên hàng đầu, với các tiêm kích đa năng được kỳ vọng thực hiện liên tục các phi vụ hỗ trợ lực lượng mặt đất.

Dù được đánh giá là một trong những tiêm kích thế hệ 4 mạnh nhất đang hoạt động tại châu Âu, Su-30SM2 ngày càng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm F-35, loại máy bay đang được nhiều quốc gia châu Âu đưa vào trang bị với tốc độ nhanh chóng. Trong khi đó, chương trình tiêm kích thế hệ năm Su-57 của Nga vẫn tiếp tục gặp nhiều chậm trễ, dù Moscow dự kiến trung đoàn Su-57 thứ ba sẽ được biên chế đầy đủ trong vòng 12 tháng tới.