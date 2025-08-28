Tiêm kích, chiến đấu cơ chao lượn trên bầu trời Ba Đình
Biên đội trực thăng xuất phát từ Hòa Lạc, máy bay Yak-130, L-39NG, Su-30MK2 từ Kép (Bắc Ninh) cùng tụ hội về quảng trường bay tập luyện cho đại lễ A80, sáng 28/8.
5 chiếc Su-30MK2 bay qua nhà Quốc hội, sau đó tách khối, bay theo nhiều hướng. Tiếng gầm rú của động cơ hòa lẫn với tiếng reo hò cổ vũ của người dân.
Video: Huy Mạnh
Video: Vũ Anh
Biên đội 6 chiếc Yak-130 dẫn đầu đội hình 3 loại máy bay từ Kép (Bắc Ninh). Ảnh: Đức Đồng
Lần đầu những chiếc chiến đấu cơ hạng nhẹ bay đội hình 6 chiếc. Ảnh: Đức Đồng
Khi qua Ba Đình, những chiếc Yak-130 biểu diễn tách đội hình. Ảnh: Đức Đồng
Ảnh: Vũ Anh
Su-30MK2 bay biên đội 5 chiếc vào Ba Đình. Ảnh: Đức Đồng
Biên đội Su-30MK2 bay qua Cột cờ Hà Nội. Ảnh: Hiếu Lương
Hai chiếc bay kế tiếp. Ảnh: Đức Đồng
Tiêm kích biểu diễn tách đội... Ảnh: Đức Đồng
Khoan thẳng lên trời như một mũi tên. Ảnh: Đức Đồng
Ảnh: Đức Đồng
Ảnh: Đức Đồng
Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không không quân chỉ huy bay. Video: Tuấn Việt
Đội hình L-39 do phi công Trung đoàn 910 điều khiển xếp hình bậc thang, giãn cách nhau. Ảnh: Đức Đồng
Lực lượng chỉ huy bay quan sát đội hình L-39NG từ điểm cao. Ảnh: Đức Đồng
Nhiều người dân chọn vị trí điểm cao để quan sát máy bay. Ảnh: Đức Đồng
Đội hình "mũi tên" cất cánh từ Sân bay Kép (Bắc Ninh) qua Ba Đình lúc gần 11h với tiếng động cơ gầm rú quen thuộc. Sau khi bay qua trung tâm, biên đội tách khối thành ba hướng, chiếc ở giữa bay khoan thẳng lên bầu trời xanh.
Su-30MK2 tách khối sau khi bay qua Cột Cờ. Video: Vũ Anh
Dẫn đầu đội hình 3 loại máy bay cất cánh từ Sân bay Kép (Bắc Ninh) là Yak-130 do các phi công Trung đoàn 940 điều khiển. Dàn chiến đấu cơ hạng nhẹ tiếp tục bay theo đội hình 6 chiếc.
Tiếp đến là 4 chiếc L-39NG bay theo hình bậc thang tiến vào Ba Đình. Chuyến bay do các phi công Trung đoàn 910 thực hiện, trước đó đã chuyển sân từ Tuy Hòa (Phú Yên cũ) ra Kép để luyện tập hồi tháng 7.
Cuối đội hình là Su-30MK2 bay theo biên đội 5-2 rồi lần lượt tách đội biểu diễn. Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân chỉ huy bay.
Biên đội Su-30MK2 tách tốp trên bầu trời Thủ đô. Ảnh: Võ Thạnh
Đội hình Yak-130; L-39NG; Su-30MK2 lần lượt qua Ba Đình do thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn chỉ huy bay. Video: Tuấn Việt- Vũ Anh
Sáng nay, Hà Nội trời hơi âm u, không mưa nên sau chuyến bay trinh sát khí tượng lúc hơn 9h, phải đến 10h45 trực thăng mới xuất phát từ sân bay Hòa Lạc. Hiện Hà Nội nắng 31 độ C, gió nhẹ, thuận lợi cho các phi công trổ tài.
Hai ngày trước, Hà Nội còn mưa xối xả gây ngập diện rộng. Đến hôm nay, vẫn còn một số điểm bị ngập do cốt nền thấp, trước kia là đồng ruộng và chưa được đầu tư hệ thống thoát nước đồng bộ.
Trực thăng bay qua cầu Thê Húc, đình Trấn Ba trên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Võ Thạnh
Đi đầu là trực thăng mang cờ Đảng. Ảnh: Võ Thạnh
Biên đội trực thăng bay qua hồ Hoàn Kiếm tiến về quảng trường Ba Đình sáng nay. Ảnh: Võ Thạnh
Theo kế hoạch, khối Không quân bay chào mừng dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình. Bay sau là đội hình máy bay vận tải Casa C-295 và C212i chuyên trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn.
Tiếp theo là đội hình Yak-130 và L-39NG- những dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát và tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển.
Yak-130 là loại máy bay huấn luyện nhỏ gọn, có hai động cơ phản lực tiên tiến, khoang lái hai chỗ ngồi. Hai cánh được trang bị các giá treo vũ khí nên Yak-130 vừa là máy bay huấn luyện cũng là chiến đấu cơ hạng nhẹ. Yak-130 thuộc biên chế Trung đoàn 940 đóng quân ở Phù Cát (Gia Lai), cơ động ra miền Bắc cuối tháng 7 để luyện tập cho A80. Cuối năm 2023, đội hình Yak từng thực hành huấn luyện bắn, ném đạn thật ở sân bay Kép.
Bốn chiếc L-39NG bay theo đội hình bậc thang tại sân bay Kép (Bắc Ninh) hồi tháng 7. Ảnh: Giang Huy
Trong khi L-39NG lần đầu bay phục vụ đại lễ. Dòng máy bay phản lực huấn luyện chiến đấu nâng cao thuộc biên chế Trung đoàn Không quân 910.
Su-30MK2 bay theo đội hình 5 và 2 chiếc, sau đó tách khối và biểu diễn bài bay "mũi khoan". Su-30MK2 là máy bay chiến đấu hiện đại nhất được biên chế trong Quân chủng Phòng không Không quân từ năm 2006. Tiêm kích đa năng siêu âm hai chỗ ngồi chuyên tiêu diệt máy bay mang tên lửa chiến lược, chiến thuật, bom và các dạng mục tiêu trên không khác.
Đây là lần thứ hai các loại máy bay thuộc Khối Không quân bay chào mừng tổng hợp luyện trước đại lễ. Bốn ngày trước, 31 máy bay chiến đấu và trực thăng lần đầu bay đội hình qua quảng trường Ba Đình.
Khối bay chào mừng gồm 10 trực thăng; 3 vận tải cơ CASA 295 và CASA 212i; 6 Yak-130; 4 L-39NG và 8 tiêm kích Su-30MK2. Các máy bay cất, hạ cánh tại sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).
Tiêm kích Su-30MK2 luyện tập tại sân bay Kép (Bắc Ninh) hôm 25/7. Ảnh: Giang Huy
Sau nghi lễ rước đuốc, chào cờ, hàng loạt khối quân đội, công an, quần chúng diễu binh, diễu hành tiến qua Quảng trường Ba Đình.
