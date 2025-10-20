Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo, bắt gần 2.200 người

Ngày 20-10, quân đội Myanmar đã đột kích trung tâm lừa đảo “KK Park” gần biên giới Thái Lan, bắt hơn 2.000 người và thu giữ 30 thiết bị Starlink, theo tờ The Global New Light of Myanmar.

Lực lượng Myanmar đã tiến hành truy quét một trung tâm lừa đảo trực tuyến có tên “KK Park”, nằm đối diện huyện Mae Sot của tỉnh Tak (Thái Lan).

Truyền thông địa phương tại bang Karen (Myanmar) ngày 20-10 đưa tin quân đội Myanmar đã mở chiến dịch tấn công vào các mạng lưới lừa đảo được cho là do người Trung Quốc điều hành trong khu “KK Park”.

Quân đội Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo “KK Park” ngày 20-10. Ảnh: NATION

The Global New Light of Myanmar đưa tin quân đội đã đột kích khoảng 200 tòa nhà, đồng thời bắt tổng cộng 2.198 người, bao gồm nhân viên và lực lượng bảo vệ, trong đó có 15 “đối tượng người Trung Quốc” bị cáo buộc liên quan “các hoạt động cờ bạc trực tuyến, lừa đảo mạng và các tội phạm khác” quanh khu KK Park.

Quân đội cũng thu giữ 30 bộ thiết bị thu sóng và phụ kiện Starlink.

Quân đội Myanmar cũng đã giành lại căn cứ Lae Keg Kaw trước đó do nhóm nổi dậy Liên minh Quốc gia Karen (KNU) kiểm soát.

Cuộc đột kích diễn ra sau khi quân đội Myanmar giành lại quyền kiểm soát khu vực Lae Keg Kaw từ tay lực lượng Karen. Địa điểm này chỉ cách “KK Park” khoảng 4 km.

Theo các nguồn tin, quân đội Myanmar đã phối hợp với Lực lượng Phòng vệ Biên giới (BGF) và Quân đội Nhân từ Karen Dân chủ (DKBA) - đều là lực lượng liên minh với quân đội Myanmar - trước khi tiến hành chiến dịch.