Thủy điện Tuyên Quang liên tiếp xả lũ, 3 tỉnh thành ứng phó

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang

Hồi 13h ngày 9/10, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 119,61m, mực nước hạ lưu 52,30m, lưu lượng về hồ 2.283 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 1.835 m3/s.

Thủy điện Tuyên Quang liên tiếp xả lũ.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở tiếp 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 19h ngày 9/10.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; rà soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Trước đó, sáng 9/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã lệnh Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy vào lúc 13h ngày 9/10.

Trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 vừa qua, riêng trong ngày 30/9, lưu lượng nước về hồ thủy điện Tuyên Quang đạt 6.985 m3/s, lưu lượng xả 5.060 m3/s. Thuỷ điện Tuyên Quang đã cắt 1.925 m3/s, tương đương 6,93 triệu m3 nước.

Tính riêng trong ngày 30/9, tổng dung tích cắt lũ cho hạ du của Thủy điện Tuyên Quang đạt 76,49 triệu m3. Việc này góp phần hạ thấp đỉnh lũ, làm chậm tiến trình lũ, giảm nguy cơ ngập lụt và bảo đảm an toàn cho vùng hạ du.