6 thủy điện lớn đang xả lũ

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đến 16h hôm nay, 20 hồ thủy điện đang điều tiết xả tràn. Thủy điện Tuyên Quang trên sông Gâm có lưu lượng về hồ lớn nhất, tới 6.985 m3/s (lúc 9h30) nên phải mở cả 8 cửa xả để đảm bảo an toàn.

Nước ào ạt đổ về hồ thủy điện nhiều do ảnh hưởng của bão Bualoi và hoàn lưu bão Ragasa, Tuyên Quang và thượng nguồn sông Gâm (bắt nguồn từ Trung Quốc) mưa rất to. Ghi nhận của cơ quan khí tượng lượng mưa trong 24 giờ qua tại trạm Thu Tà là 230 mm.

Trong khi đó, theo Cục Thủy vụ châu Văn Sơn, Trung Quốc, Nhà máy Thủy điện Ma Lù Thàng, nằm thượng nguồn sông Gâm, nước đang dâng cao, nếu không xả dẫn đến vỡ đập, gây lũ lụt nghiêm trọng cho Trung Quốc và một phần Việt Nam.

Trong công hàm gửi tới Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang, phía Văn phòng Ngoại sự châu Văn Sơn thông báo từ 14h hôm nay, thủy điện Ma Lù Thàng xả với lưu lượng lớn nhất 350 m3/s, kéo dài 72 giờ.

Đánh giá về mức xả này, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nói so với thủy điện Tuyên Quang đang xả hơn 5.000 m3/s thì mức 350 m3/s "có ảnh hưởng nhưng không đáng kể". Việc Trung Quốc duy trì mức xả trên trong 72 giờ là "hợp lý, phù hợp với quy trình vận hành chung".

Thủy điện Hòa Bình xả lũ. Ảnh: Huy Mạnh

Thủy điện Thác Bà đang mở ba cửa xả mặt. Hồ có lưu lượng về lớn nhất là 4.110 m3/s lúc 22h hôm qua, đã giảm còn 2.910 m3/s vào 19h hôm nay. Thủy điện Hòa Bình mở hai cửa xả từ hôm qua, đến chiều nay đã đóng một cửa.

Ở Bắc Trung Bộ, thủy điện Trung Sơn mở ba cửa xả mặt; Bản Vẽ mở 6 cửa xả, Quảng Trị mở một cửa xả.

Lũ các sông miền Bắc đang lên

Miền Bắc hôm nay mưa lớn. Ghi nhận của cơ quan khí tượng từ 7h đến 20h, nhiều nơi trên 200 mm như Đồng Quang (Thái Nguyên) 203 mm; Kim Anh (Hà Nội) 272 mm. Mưa lớn, kết hợp thủy điện xả lũ khiến nước các sông đang lên.

Lúc 18h hôm nay, lũ trên sông Lô ở Tuyên Quang dưới báo động một; sông Gâm tại Chiêm Hóa trên báo động ba 3,4 m; sông Thao tại Yên Bái trên báo động ba 2,35 m và đang lên.

Sông Bôi tại Hưng Thi (Phú Thọ) trên báo động ba 2,85 m và đang lên. Sông Hoàng Long tại Bến Đế (Ninh Bình) trên báo động ba và đang lên. Duy nhất sông Lục Nam tại Cẩm Đàn (Bắc Ninh) trên báo động ba 1,6 m và đang xuống.

Tại Bắc Trung Bộ, hôm nay hầu khắp Nghệ An, Hà Tĩnh trời chuyển nắng, trừ một số khu vực miền núi mưa nhỏ. Thanh Hóa không còn mưa lớn diện rộng, chỉ còn Cẩm Liên 1 mưa 235 trong 13 giờ qua. Triều cường xuống, nước từ đất liền tiêu thoát ra biển nhanh hơn, vì thế lũ các sông Bắc Trung Bộ đang xuống.

Tại Thanh Hóa, lũ sông Yên tại Chuối trên báo động ba, 0,7 m; sông Mã tại Lý Nhân trên báo động ba 0,7 m; sông Lèn tại Cụ Thôn trên báo động ba 2 m, đều đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.

Nước sông dâng cao sẽ gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, gây áp lực cho hệ thống đê điều, bờ kè, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh.

Hàng trăm hộ dân ở xã miền núi Cẩm Thủy, Thanh Hóa, ngập sâu do lũ từ thượng nguồn sông Mã đổ về. Ảnh: Lê Hoàng

29 người chết, 19 người mất tích sau bão Bualoi

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đến 19h, các tác động của bão Bualoi đã khiến 29 người chết, 19 người mất tích, 139 người bị thương. Hơn 144.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Hiện hơn 19.700 nhà bị ngập chủ yếu ở Thanh Hóa, Lào Cai và Nghệ An. Hơn 2.800 ha lúa, hoa màu, 9.900 ha sản bị ngập.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với địa phương, hướng dẫn và giám sát chặt việc vận hành hồ điện Tuyên Quang, bảo đảm đúng quy trình và quy định.

UBND các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và TP Hà Nội phối hợp với chủ hồ kiểm tra, giám sát quá trình vận hành và thực hiện phương án bảo đảm an toàn hạ du. Đồng thời, các cơ quan này phải thông tin, cảnh báo kịp thời đến chính quyền cơ số và người dân, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó.

Việc này nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, tính mạng và tài sản của người dân vùng hạ du. Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang chịu trách nhiệm vận hành hồ theo quy trình, chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố gây mất an toàn công trình hoặc thiệt hại cho hạ du.