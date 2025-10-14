Thông tin mới nhất về sức khỏe các nạn nhân trong vụ xe giường nằm tuyến Nghĩa Lộ - Mỹ Đình gặp nạn

5 bệnh nhân tiếp tục được điều trị là: Hà Thị Toan (51 tuổi), bệnh nhân phẫu thuật vết thương mất phần mềm cổ tay thì 1 tại Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, đã chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phẫu thuật vi phẫu thì 2 thành công; 4 bệnh nhân: Lò Thị Thuyền (32 tuổi), Giàng A Lậy (17 tuổi), Lò Thị Đải (27 tuổi), Hà Thị Huyền (59 tuổi) sức khỏe đã tạm ổn định, nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (áo nâu) thăm hỏi, động viên nạn nhân trong vụ tai nạn tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thu Nga - Văn Toàn.

Trước đó, 13h10 ngày 13/10, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai nhận được thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km14, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai và được đề nghị hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo bệnh viện đã điều động 3 xe cứu thương và 1 xe chuyên dụng, phối hợp cùng lực lượng công an và y tế địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức sơ cứu, vận chuyển và cấp cứu các nạn nhân kịp thời. Tổng số bệnh nhân được tiếp đón, vận chuyển đến bệnh viện là 3 ca tử vong, 22 người bị thương (số nhập viện là 21).

Như tin đã đưa, vào đầu giờ chiều 13/10, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 21H-017.xx trong quá trình di chuyển bất ngờ mất lái, lao vào ta luy dương bên đường tại chân dốc Vần thuộc tỉnh lộ 172 (xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai) khiến nhiều người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo Chủ tịch UBND xã Việt Hồng, ban đầu xác định nguyên nhân là do xe khách tuyến Nghĩa Lộ đi Mỹ Đình khi đi qua địa bàn xã Việt Hồng bị mất phanh, đâm xuống ta luy dương gây tai nạn giao thông.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng y tế đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe, kết quả âm tính.