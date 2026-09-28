Thứ trưởng Công an: Lực lượng 'săn bắt cướp' ở TP HCM đã thất nghiệp

"Lực lượng SBC, tức săn bắt cướp vang danh một thời của Công an TP HCM, nay thất nghiệp", Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an, nói khi tiếp xúc cử tri các phường Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông, sáng 28/9.

Cùng đơn vị 9, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI còn có PGS.TS Trần Hoàng Ngân và bà Triệu Lệ Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Gia Định.

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, tình hình an ninh, trật tự tại TP HCM đã chuyển biến tích cực so với khoảng 10 năm trước. Trước đây, người dân ra đường thường lo ngại cướp giật, giật đồ, tội phạm đường phố và các nhóm côn đồ hoạt động manh động.

"Nay hoàn toàn khác, người dân đi sớm về khuya cũng không còn sợ hãi, lo lắng", ông nói, dẫn chứng lực lượng SBC, từng là thương hiệu của Công an TP HCM, nay đã "thất nghiệp" do cướp giật trên đường phố giảm mạnh.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an, trả lời ý kiến cử tri TP HCM, sáng 28/9. Ảnh: An Phương

Theo Thượng tướng Hùng, kết quả này đến từ việc công an triệt xóa tội phạm ngay khi mới manh nha, đồng thời tăng cường phòng ngừa. Nhờ đó, tội phạm đường phố, cướp giật giảm.

Đáng chú ý, tội phạm hoạt động theo ổ nhóm, băng nhóm, có tổ chức cũng giảm. Những người chấp hành xong án, cải tạo trở về nhưng tiếp tục tái phạm ngày càng ít.

Các loại tội phạm chuyên nghiệp, có quy luật, tính toán trước, sử dụng vũ khí nóng và gây hậu quả nghiêm trọng cũng ngày càng giảm, theo ông. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nói về tội phạm ở TP HCM giảm mạnh so với trước Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:000:00 1X 1.2X 1.5X 1.75X Tốc độ phát: 1X Phần trước Phần tiếp

"Tất cả đều có số liệu minh chứng nhưng do phát biểu giới hạn, tôi không trình bày chi tiết", ông nói.

Đội SBC được Công an TP HCM thành lập ngày 8/4/1978, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự cùng các phân đội tại nhiều địa bàn trọng điểm. Khoảng 80 cán bộ, chiến sĩ, phần lớn còn trẻ, giỏi nghiệp vụ, võ thuật, được trao nhiều quyền hạn đặc thù để truy bắt tội phạm.

Trong hơn 15 năm, SBC trở thành lực lượng trấn áp tội phạm nổi tiếng ở TP HCM, được người dân tin tưởng. Tinh thần này được tiếp nối khi TP HCM ra mắt Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự năm 2017, được xem là "cú đấm thép" với tội phạm đường phố.

Tình hình tội phạm tại TP HCM giảm từng được Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM, đề cập cách đây một năm tại hội nghị Thành ủy. Theo ông, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, lực lượng tại cơ sở tăng cường kiểm soát, góp phần kéo giảm tội phạm.

Cảnh sát bắt Vương Vĩnh An do hành vi cầm vật giống súng xông vào cửa hàng tiện lợi ở phường Bình Thới, đe dọa nhân viên để cướp tiền, hôm 12/5. Ảnh: Công an TP HCM

Dù tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp giảm, song theo Thượng tướng Lê Quốc Hùng, các vụ án phát sinh từ mâu thuẫn bột phát lại có chiều hướng tăng và chiếm tỷ lệ lớn hơn. Đây có thể là những vụ án xảy ra trong gia đình, khi anh em, vợ chồng hoặc người thân mâu thuẫn rồi dẫn đến giết người.

Ngoài ra tại buổi tiếp xúc, ông Hùng cũng đề cập tội phạm ma túy và tội phạm trên không gian mạng, hai vấn đề được cử tri quan tâm.

Theo ông, số người nghiện ma túy trên cả nước và tại TP HCM đang có xu hướng giảm, kéo theo nguồn cung giảm. TP HCM là một trong 22/34 tỉnh, thành đăng ký thực hiện mục tiêu xây dựng "thành phố không ma túy".

Thứ trưởng Công an đánh giá TP HCM có vai trò đặc biệt do quy mô đô thị lớn, sức lan tỏa và tính dẫn dắt đối với khu vực và cả nước. Nếu thành phố đạt mục tiêu "không ma túy", kết quả này sẽ tác động lớn đến mục tiêu chung.

Về tội phạm trên không gian mạng, ông cho rằng sự phát triển của môi trường này tất yếu kéo theo việc tội phạm lợi dụng để hoạt động. Các đối tượng ngày càng sử dụng thủ đoạn tinh vi như giả giọng nói, hình ảnh, khuôn mặt bằng trí tuệ nhân tạo, lừa đảo qua điện thoại, tin nhắn. Người lớn tuổi và những người hạn chế về công nghệ là nhóm dễ bị tác động.

Bộ Công an đang tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng dụng khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ, đồng thời triệt phá các đường dây, ổ nhóm và cảnh báo người dân về thủ đoạn mới. Theo ông, cơ quan chức năng đôi khi vẫn bị động trước những phương thức mới, song sau đó nhanh chóng điều tra, xử lý.

Theo Thứ trưởng, Việt Nam hiện không để hình thành các khu, điểm tập trung quy mô lớn chuyên tổ chức lừa đảo trên không gian mạng. Hoạt động phạm tội chủ yếu do cá nhân lợi dụng sơ hở để thực hiện. Bộ Công an cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phòng chống loại tội phạm "không biên giới". Tháng 10 năm ngoái, Việt Nam chủ trì tham mưu để Liên Hợp Quốc mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.

Ông khuyến cáo người dân thận trọng trước các cuộc gọi, tin nhắn, lời mời hoặc lời hứa hấp dẫn trên mạng. Người lớn tuổi nên tham khảo con cháu hoặc người có kiến thức công nghệ trước khi thực hiện các thao tác được hướng dẫn qua điện thoại.

Người dân cũng không nên tùy tiện cung cấp, gửi hình ảnh căn cước, thông tin định danh, khuôn mặt hoặc dữ liệu cá nhân trên mạng. Khi in, scan, photocopy giấy tờ, đặc biệt là căn cước công dân, cần chú ý tránh để lộ thông tin.

Trước đó, cử tri phường An Hội Tây đánh giá an ninh trật tự trên địa bàn được kiểm soát tốt, song đề nghị cơ quan chức năng rà soát, xử lý các video có nội dung tiêu cực trên mạng xã hội.

Buổi tiếp xúc ghi nhận thêm 5 ý kiến phát biểu trực tiếp và 9 ý kiến bằng văn bản, chủ yếu phản ánh tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề liên quan đời sống người dân tại các khu phố.