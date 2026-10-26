Bắt 2 kẻ cầm kiếm, cố thủ nhiều giờ trên nóc nhà ở Thanh Hóa

Đến hơn 21h ngày 26/10, lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa đã khống chế, dẫn giải 2 người đàn ông cố thủ trên nóc nhà tại thôn Gia Miêu (xã Hà Long) về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường theo dõi sự việc.

Trước đó, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Hà Long (tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, lực lượng công an đã phong toả một ngôi nhà hai tầng nằm trên tuyến đường quốc lộ đoạn qua thôn Gia Miêu (xã Hà Long) để vây bắt hai người nghi liên quan tới ma túy.

Theo lãnh đạo xã Hà Long, đầu giờ chiều 26/10, địa phương nhận được thông tin phối hợp cơ quan công an về việc truy bắt một người trốn từ Hải Phòng đến xã Hà Long.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hà Long phối hợp với các đơn vị tổ chức vây bắt. Theo thông tin, những người này đến từ Hải Phòng. Trong đó, lực lượng công an bắt được một phụ nữ, còn hai đối tượng nam còn lại nhanh chóng tháo chạy lên nóc nhà, mang theo kiếm và gậy, sau đó cố thủ, không chịu ra ngoài.

Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Ghi nhận tại hiện trường, cuộc vây bắt diễn ra căng thẳng trong nhiều giờ, 2 đối tượng ở trên nóc nhà, cầm theo hung khí, có biểu hiện chống đối và sẵn sàng chống trả khi lực lượng chức năng tiếp cận.

Bên trong căn nhà, các trinh sát tìm cách tiếp cận, đồng thời kiên trì vận động, thuyết phục các đối tượng ra đầu hàng để tránh những tình huống nguy hiểm.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Thanh Hoá được huy động, phối hợp với các lực lượng chức năng để tổ chức bao vây, bảo vệ hiện trường và triển khai các phương án bắt giữ.

Khu vực xung quanh căn nhà được kiểm soát nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt quá trình xử lý vụ việc. Tuy nhiên, diễn biến kéo dài khiến nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi, gây chú ý tại khu vực thôn Gia Miêu.