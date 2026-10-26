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Mr Pips, Shark Bình và các bị cáo khai báo tại tòa

Sự kiện: Lùm xùm Shark Bình Tiktoker Mr Pips lừa đảo

Sáng 26/10, tại phiên hòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra lý lịch, nhân thân của các bị cáo trong phiên xét xử 188 bị cáo, trong đó có Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 26/10, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 188 bị cáo trong vụ lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng với các bị cáo gồm Shark Bình (tức Nguyễn Hòa Bình, áo trắng trong ảnh), Mr Pips, Mr Hunter...

Sáng 26/10, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 188 bị cáo trong vụ lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng với các bị cáo gồm Shark Bình (tức Nguyễn Hòa Bình, áo trắng trong ảnh), Mr Pips, Mr Hunter...

Mở đầu phiên tòa, HĐXX đã tiến hành kiểm tra nhân thân của các bị cáo.

Mở đầu phiên tòa, HĐXX đã tiến hành kiểm tra nhân thân của các bị cáo.

Trong vụ án này,&nbsp;Viện Kiểm sát xác định Mr Pips Phó Đức Nam (áo xanh đang đứng) có hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu.

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát xác định Mr Pips Phó Đức Nam (áo xanh đang đứng) có hành vi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu.

Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) trả lời câu hỏi của HĐXX tại phiên tòa.

Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) trả lời câu hỏi của HĐXX tại phiên tòa.

Phiên tòa dự kiến được xét xử liên tục trong vòng 15 ngày. Khoảng 200 luật sư đã đăng ký tham dự phiên tòa.

Phiên tòa dự kiến được xét xử liên tục trong vòng 15 ngày. Khoảng 200 luật sư đã đăng ký tham dự phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Phiên tòa được xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu là trại tạm giam.

Phiên tòa được xét xử trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu là trại tạm giam.

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Theo Trọng Phú ([Tên nguồn])

Nguồn: https://vov.vn/phap-luat/mr-pips-shark-binh-va-cac-bi-cao-khai-bao-tai-toa-...

-26/10/2026 11:35 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Shark Bình
Lời thú nhận của Shark Bình
Lời thú nhận của Shark Bình
Tại cơ quan công an, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã thừa nhận hành vi sai phạm, đồng thời cam kết khắc phục hậu quả đối với các nhà đầu tư bị thiệt...
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