Hai phi công tinh nhuệ của Nga tử nạn, nghi vấn liên quan đến loạt tiêm kích Su-30SM gặp nạn

Đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga trình diễn tại triển lãm hàng không vũ trụ LIMA ở Langkawi, Malaysia, vào ngày 21/5. Nguồn: Getty Images

Theo trang tin quốc phòng Militarnyi ngày 24/10, dẫn nguồn trang tin Nga amic.ru, hai phi công Nga vừa thiệt mạng được xác định là Đại tá Oleg Yerofeyev, một phi công quân sự từng được trao nhiều huân chương, và Trung tá Vladimir Kochetov.

Các thông tin ban đầu cho thấy tai nạn xảy ra ngày 22/10, tuy nhiên, thời điểm chính xác cũng như hoàn cảnh vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Cả hai sĩ quan đều phục vụ tại Trung tâm Trình diễn Trang thiết bị Hàng không Nga, đơn vị quản lý đội bay biểu diễn “Hiệp sĩ Nga”, đóng tại sân bay Kubinka gần Moscow.

Đại tá Yerofeyev giữ chức phó giám đốc trung tâm và đã tích lũy khoảng 3.300 giờ bay. Trong khi đó, ông Kochetov làm thanh tra an toàn bay, với tổng thời gian bay khoảng 1.500 giờ.

Cả hai đều đủ điều kiện điều khiển nhiều loại máy bay chiến đấu của Nga, bao gồm MiG-29, Su-27, Su-30SM và Su-35S.

Nghi vấn liên quan đến hai vụ mất tiêm kích Su-30SM

Cái chết của hai phi công Nga nói trên được cho là có thể liên quan đến hai vụ mất tiêm kích Su-30SM xảy ra ngày 21/10. Trong ngày này, Nga được cho là đã mất hai máy bay Su-30SM. Ở một trong hai vụ việc, cả hai thành viên phi hành đoàn đều được xác nhận thiệt mạng.

Militarnyi lưu ý rằng mốc thời gian ngày 22/10 do truyền thông Nga đưa tin có thể không chính xác. Vì thế, cái chết của hai phi công thuộc đội “Hiệp sĩ Nga” có thể liên quan đến các vụ rơi máy bay trước đó.

Tuy nhiên, khả năng xảy ra thêm một vụ tai nạn hàng không khác mà trước đó chưa được công bố cũng chưa bị loại trừ.

Đội bay biểu diễn “Hiệp sĩ Nga” được thành lập ngày 5/4/1991, trực thuộc Trung tâm Trình diễn Trang thiết bị Hàng không Cận vệ số 237 của Nga. Đơn vị đóng tại sân bay Kubinka, thuộc vùng Moscow, vận hành các máy bay chiến đấu hiện đại, chủ yếu là Su-35S, và thường xuyên biểu diễn tại các buổi lễ quân sự cũng như sự kiện hàng không quốc tế.

Theo Militarnyi, các phi công của đội bay thường xuyên được giao nhiệm vụ chiến đấu. Họ nhìn chung sử dụng máy bay quân sự phục vụ tác chiến thay vì những chiếc chuyên dành cho biểu diễn nhào lộn trên không. Tuy nhiên, một số máy bay thuộc biên chế trực tiếp của đội “Hiệp sĩ Nga” cũng từng được ghi nhận tham gia nhiệm vụ quân sự.

Trước đó, ngày 15/10, Hải quân Ukraine tuyên bố đã phá hủy sáu máy bay tiêm kích-bom Su-34M của Nga trong một cuộc tấn công bằng tên lửa Neptune nhằm vào sân bay quân sự Borisoglebsk, thuộc tỉnh Voronezh của Nga.