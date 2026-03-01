Vụ trọng án lúc nửa đêm và chiến công trước thềm năm mới

Các cá nhân, tập thể tham gia phá án được các cấp lãnh đạo thành phố và CATP Hà Nội trao khen

Cuộc gọi lúc rạng sáng

2h20 ngày 14-2-2026 (27 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Trung tá Nguyễn Trọng Huy - Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) nhận thông tin từ CAP Việt Hưng về một vụ án mạng xảy ra tại ngõ 638/46 phố Ngô Gia Tự. Nạn nhân là anh H (SN 1971, trú cùng địa chỉ trên) được phát hiện tử vong. “Chúng tôi lập tức báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị và có mặt tại hiện trường, phối hợp CAP Việt Hưng, Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện Kiểm sát tổ chức khám nghiệm, thu thập dấu vết, đồng thời rà soát nhân chứng ngay trong đêm” - Trung tá Nguyễn Trọng Huy kể lại.

Song song với công tác khám nghiệm, các chiến sỹ cũng tập trung thu thập thông tin liên quan đến vụ án từ nhiều khía cạnh khác nhau. Nhiều tổ công tác xuống tổ dân phố để nắm thông tin từ người dân để sàng lọc, phân tích, rà soát các loại đối tượng có tiền án, tiền sự tìm mối liên hệ có liên quan đến vụ án. Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Hoàn (SN 1974, trú tại xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên; hiện ở cùng ngõ với nạn nhân). Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra vụ án, Hoàn đã rời khỏi nơi này. Lập tức một cuộc truy bắt “nóng” được kích hoạt.

Kể lại quá trình truy bắt đối tượng, Trung tá Nguyễn Văn Ninh - Phó Tổ trưởng Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm (CAP Việt Hưng) được giao phụ trách tổ rà soát khu vực hiện trường thông tin: “Có rất ít manh mối liên quan vụ án. Chúng tôi dựng lại từng khung hình, xác định hướng di chuyển ban đầu của nghi phạm, đồng thời rà soát các mối quan hệ nơi Hoàn có thể tìm đến. Từng chi tiết nhỏ nhất đều được thu thập và nghiên cứu kỹ lưỡng” - Trung tá Nguyễn Văn Ninh cho biết. Trong khi đó, Trung tá Nguyễn Văn Quang - Phó Trưởng CAP Việt Hưng chỉ đạo một tổ công tác bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường, đồng thời xác minh các mối quan hệ của nghi phạm và phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức các mũi truy tìm theo hướng di chuyển của đối tượng. Toàn bộ khu vực ga tàu, bến xe liên tỉnh, sân bay đều được cơ quan công an rà soát kỹ từng lượt hành khách.

Thông tin ban đầu cho thấy, sau khi rời Hà Nội, Nguyễn Văn Hoàn có thể về nhà người thân ở khu vực xã Nội Bài rồi tiếp tục di chuyển về quê tại xã Thành Công (tỉnh Thái Nguyên). Các tổ công tác lập tức tỏa đi nhiều hướng truy tìm, không bỏ sót bất cứ nơi nào Nguyễn Văn Hoàn có thể tá túc làm nơi ẩn náu. Trung tá Phạm Ngọc Mạnh - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự) cùng các tổ công tác chia thành nhiều mũi, bám theo từng di biến động của Nguyễn Văn Hoàn. Anh cho biết: “Khó khăn lớn nhất là áp lực thời gian. Nhiệm vụ yêu cầu chúng tôi phải di chuyển liên tục, gấp gáp, trong khi địa bàn trải rộng. Ở Thái Nguyên chúng tôi thu được rất ít thông tin và chỉ biết Nguyễn Văn Hoàn sẽ di chuyển liên tục cắt hướng truy tìm của công an”.

Không chỉ truy vết đối tượng, các trinh sát còn kiên trì vận động gia đình, người thân cung cấp thông tin, kêu gọi Nguyễn Văn Hoàn đầu thú. Đồng thời, nhiều tổ công tác bí mật mật phục tại những địa điểm Nguyễn Văn Hoàn có khả năng lẩn trốn như nhà bố đẻ ở xã Thành Công (tỉnh Thái Nguyên), nhà mẹ đẻ tại thôn Khả Do - Nam Viêm, phường Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ). Trung tá Nguyễn Việt Anh - Phó Đội trưởng Đội Trọng án (Phòng Cảnh sát hình sự) nhớ lại: “Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin. Mỗi tín hiệu nhỏ đều phải kiểm chứng ngay vì chỉ cần chậm một nhịp là đối tượng có thể tiếp tục bỏ trốn”.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàn tại thời điểm bị bắt giữ

Khoảnh khắc quyết định

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, từ các nguồn tin trinh sát và phán đoán hướng di chuyển của đối tượng, các trính sát xác định Nguyễn Văn Hoàn sẽ về nhà mẹ đẻ ở Phú Thọ và đồng loạt siết chặt vòng vây. Khi Hoàn điều khiển xe máy vừa xuất hiện, trinh sát lập tức áp sát, khống chế, bắt giữ đối tượng cùng tang vật liên quan. “Toàn bộ quá trình bắt giữ đối tượng diễn ra đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối” - Trung tá Vương Quốc Huy cho biết.

Tin báo bắt giữ thành công đối tượng Hoàn nhanh chóng được chuyển về Ban Chỉ huy chuyên án. Vụ án giết người xảy ra rạng sáng cùng ngày đã được làm rõ chỉ trong chưa đầy 24 giờ. Từ bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, xác minh nhân thân, rà soát, truy vết liên tỉnh đến mật phục bắt giữ đối tượng tại tỉnh Phú Thọ đều được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Sự phối hợp chặt chẽ giữa CAP Việt Hưng và các đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp nhanh chóng bắt giữ nghi phạm, trấn an dư luận. “Chúng tôi đều xác định phải làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất để ổn định tình hình địa bàn, nhất là ngày Tết đã cận kề” - Trung tá Nguyễn Trọng Huy chia sẻ.

Việc bắt giữ Nguyễn Văn Hoàn không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, nhạy bén của lực lượng Cảnh sát hình sự mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của lực lượng Công an Thủ đô, minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt đợt thi đua “Ba Nhất” trong toàn lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Hà Nội nói riêng.