Vì sao trộm, cướp đường phố dần 'hết đất sống' ở TPHCM

Xem mỗi vụ trộm cắp, cướp giật là trọng án

Vài năm trước, khi về TPHCM giữ cương vị Phó Giám đốc Công an thành phố, Trung tướng Mai Hoàng đã đưa ra chỉ đạo mang tính bước ngoặt: mọi vụ trộm cắp, cướp giật tài sản – dù chỉ là chiếc điện thoại cũ hay sợi dây chuyền giá trị thấp – đều được lập hồ sơ, thụ lý và truy xét như một vụ trọng án.

Chỉ đạo này được xem là dấu ấn của một người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm, đồng thời là lời tuyên chiến mạnh mẽ của Công an TPHCM với các loại tội phạm đường phố như trộm cắp, cướp giật, cướp… vốn nhiều năm là vấn nạn gây bất an cho người dân và du khách.

Từng là nỗi bất an của TPHCM, cướp giật nay “hết đất sống”; các mô hình tự phát kiểu “hiệp sĩ đường phố” cũng không còn phù hợp. Ảnh: L.H.L.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, việc nâng mức độ nghiêm trọng của các tội xâm phạm sở hữu đã giúp huy động tối đa lực lượng, từ trinh sát hình sự, công an phường đến các tổ tuần tra 363 cùng tham gia xử lý. Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, các lực lượng nghiệp vụ và công an cấp xã, phường được tổ chức lại theo hướng tinh nhuệ, phát huy hiệu quả cao nhất.

“Trước đây, không ít người dân bị mất trộm, bị cướp giật thường có tâm lý ‘mất rồi thôi’ vì tài sản giá trị nhỏ, ngại trình báo hoặc cho rằng khó truy xét. Nhưng nay, cục diện đã thay đổi”, vị này nói.

Theo đó, khi xảy ra một vụ giật điện thoại, các mũi trinh sát được kích hoạt ngay, tổ chức truy xét nóng theo dấu vết tội phạm, không chờ quy trình hành chính như trước. Sự vào cuộc quyết liệt này tạo sức răn đe lớn, khiến các đối tượng có ý định cướp giật, trộm cắp cũng phải chùn bước.

Các vụ trộm vật nuôi được xử lý như trọng án, truy xét đến cùng. Ảnh: CA

Nữ nghi phạm trộm cắp tại các tiệm vàng ở TPHCM bị bắt sau 7 giờ gây án. Ảnh: CA

Hay như các vụ trộm chó, mèo – trước đây thường ít được cấp xã, phường quan tâm – nay đã được xử lý quyết liệt. Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án, lần theo toàn bộ đường dây, truy đến tận khâu tiêu thụ, các điểm giết mổ để khởi tố, xử lý nghiêm.

Ở một khía cạnh khác, sự bình yên của TPHCM còn thể hiện qua việc kịp thời xử lý các vụ mâu thuẫn, xô xát khi tham gia giao thông, cũng như nhanh chóng xác minh, xử lý các thông tin phát tán trên mạng xã hội. Cách làm này tạo hiệu ứng răn đe rõ rệt, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

“Mắt thần” theo dấu tội phạm, chặt đứt “nguồn cơn” từ cơ sở không ma túy

Theo Công an TPHCM, sự suy giảm của tội phạm đường phố còn mang đậm dấu ấn của công nghệ.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết đề án đô thị thông minh đã biến hệ thống camera giám sát thành “cánh tay nối dài” hiệu quả của lực lượng công an. Hệ thống camera AI tại các cửa ngõ, khu dân cư có thể nhận diện biển số, khuôn mặt và phân tích lộ trình di chuyển của đối tượng nghi vấn.

Nhờ đó, nhiều vụ cướp giật vừa xảy ra, hình ảnh đối tượng lập tức được truyền về trung tâm chỉ huy, giúp lực lượng tuần tra nhanh chóng tổ chức đón lõng, khống chế chỉ sau ít phút.

Hệ thống "mắt thần" camera thông minh phủ khắp nơi khiến tội phạm đường phố cũng khiếp sợ. Ảnh: Nguyễn Huế

Khi đường phố không còn “điểm mù”, tội phạm đánh mất lợi thế ẩn mình. Tỷ lệ truy xét thành công các vụ cướp tài sản thời gian qua là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mạng lưới “mắt thần”.

Bên cạnh đó, các phân tích chuyên sâu về hồ sơ tội phạm cho thấy hơn 70% đối tượng trộm cắp, cướp giật đường phố là người nghiện hoặc có liên quan đến ma túy. Ma túy chính là căn nguyên làm phát sinh tội phạm; khi lên cơn, các đối tượng sẵn sàng manh động, liều lĩnh gây án.

Nhận diện rõ vấn đề, TPHCM đẩy mạnh xây dựng “xã, phường không ma túy”. Thời gian qua, các địa phương đã tăng cường quản lý người nghiện tại cộng đồng, triệt xóa các điểm bán lẻ và tổ chức cai nghiện bắt buộc. Khi “nguồn cung” bị chặn và người nghiện được quản lý chặt, số đối tượng có nguy cơ gây án trên đường phố giảm rõ rệt.

Nhóm đối tượng trong một đường dây ma túy vừa bị Công an TPHCM bắt giữ. Ảnh: CA

Một trong những trụ cột được Công an TPHCM duy trì nhiều năm qua là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sự cảnh giác của người dân, cùng phản ứng nhanh từ các mô hình dân phòng, tự quản đã góp phần hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trong bối cảnh công nghệ, mạng xã hội phát triển, sự tương tác giữa người dân và lực lượng công an được phát huy tối đa. Mỗi người dân trở thành một “tai mắt”, nguồn tin quan trọng giúp nắm bắt, quản lý địa bàn hiệu quả. Nhiều mô hình trong cộng đồng được nhân rộng, phát huy tác dụng tích cực. Gần đây, CLB tình nguyện vì bình yên thành phố – phối hợp giữa Công an TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội, do Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tham mưu, chủ trì – bước đầu cho thấy hiệu quả trong tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là giới trẻ, về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Theo Công an TPHCM, để tội phạm đường phố không còn “đất sống” vẫn cần đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ khác. Đó là kết quả của một quá trình kiên trì, không chỉ của lực lượng công an mà của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân.

Một thành phố đáng sống đang dần hiện rõ hơn qua những chuyển biến về an ninh, trật tự và cảm giác bình yên trên từng con phố.