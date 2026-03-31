Thu hồi khu ‘đất vàng’ của doanh nghiệp dính đại án lừa đảo ở Hải Phòng

UBND TP Hải Phòng vừa thông báo thu hồi khu đất của Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên (Công ty Thủy Nguyên), tại phường Hưng Đạo do vi phạm pháp luật về đất đai.

Khu đất bị thu hồi rộng hơn 2.290m2 do Công ty Thủy Nguyên đang quản lý, sử dụng thuộc trường hợp phải thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai. Vị trí khu đất được xác định theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số BB-538073 do Sở TN&MT Hải Phòng cấp năm 2010.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu Công ty Thủy Nguyên khẩn trương di dời các tài sản trên khu đất tại phường Hưng Đạo trong vòng 45 ngày. Quá thời hạn, các tài sản trên đất chưa di dời được xác định không còn nhu cầu sử dụng.

Trường hợp Công ty Thủy Nguyên không chấp hành, giao UBND phường Hưng Đạo thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi.

Khu đất thực hiện Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng.

Trước đó, Công an TP Hải Phòng tiếp nhận đơn của các hộ dân tố Công ty Thủy Nguyên – chủ đầu tư Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (quận Dương Kinh cũ), nay là phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Tháng 7/2025, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Huy Cường (SN 1973) – nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy Nguyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, thời gian là đại diện pháp luật Công ty Thủy Nguyên, Trần Huy Cường đã làm thủ tục đề nghị Sở TN&MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các thửa đất trong dự án. Trong đó, một số thửa đất đã sang tên cho các hộ dân, còn lại đa số vẫn mang tên sở hữu là Công ty Thủy Nguyên.

Tuy nhiên, Trần Huy Cường đã mang sổ đỏ đi thế chấp tại ngân hàng để vay vốn cho công ty hoặc làm tài sản đảm bảo cho bên thứ 3 vay vốn hoặc làm hợp đồng chuyển nhượng cho một số cá nhân khác nhằm trả nợ các khoản vay.

Cơ quan điều tra xác định, tổng dư nợ tại các ngân hàng mà Cường vay vốn khoảng 910 tỷ đồng.

Bị can Trần Huy Cường và Phạm Thị Thu Thảo.

Mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, ở phường Lê Chân), Bùi Thị Bích Phượng (SN 1971) và Phạm Thị Thanh (SN 1969) về tội "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".

Trong đó, Phạm Thị Thanh được xác định là đối tượng chủ mưu, đứng sau Phượng và Thảo cho Cường và nhiều cá nhân khác vay 338 tỷ đồng với lãi suất cao, từ 2.000-4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 73%-146%/năm. Qua đó, thu lợi bất chính trong việc cho vay nặng lãi hơn 25 tỷ đồng.

Ba bị can là cựu cán bộ ngân hàng liên quan vụ án.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 3 bị can là nhân viên ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy, gồm: Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1991), Đào Thị Phượng (SN 1988) và Phạm Vinh Quang (SN 1995) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”. Ba bị can này được xác định đã bàn bạc và làm giả các chứng từ, giúp sức cho Trần Huy Cường thế chấp 40 sổ đỏ của dự án nhà ở Anh Dũng IV vay vốn.