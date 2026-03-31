Mỹ nêu thời điểm có thể đạt thỏa thuận với Iran

Trong cuộc họp báo ngày 30/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt một lần nữa khẳng định Mỹ và Iran đang tiếp tục đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài một tháng qua và các cuộc thảo luận đang diễn ra hiệu quả. Bà cho biết Mỹ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với Iran trước ngày 6/4.

Một tòa nhà ở Tehran (Iran) bị phá hủy do xung đột. Ảnh: NYTimes

Thời hạn nêu trên trùng với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trước đó về việc Mỹ sẽ dừng tấn công hạ tầng năng lượng của Iran trong vòng 10 ngày để mở đường đàm phán. "Thời hạn đó đang cạn kiệt và chỉ còn vài ngày nữa. Chúng ta hãy chờ xem", bà Leavitt nói thêm.

Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng, chiến dịch của Mỹ nhắm vào Iran "đang tiến triển thành công và theo đúng kế hoạch". Bà xác nhận Washington đã tập kích hơn 11.000 mục tiêu ở Iran. Tính đến nay, số lượng các cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo và UAV của Iran đã giảm 90%.

Trả lời phỏng vấn với tờ New York Post ngày 30/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận các nhà đàm phán của Washington đang thương lượng với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf. Khi được hỏi liệu Chủ tịch Quốc hội Iran có phải là người mà Mỹ có thể hợp tác hay không, ông nói: "Tôi sẽ cho các vị biết điều đó sau khoảng một tuần nữa".

Cùng ngày, ông Trump đăng bài trên mạng xã hội, trong đó cảnh báo, "nếu vì bất kỳ lý do gì mà một thỏa thuận không sớm đạt được, điều mà có lẽ sẽ xảy ra, và nếu eo biển Hormuz không ngay lập tức được mở cửa", Mỹ sẽ "cho nổ tung và xóa sổ tất cả các nhà máy điện, giếng dầu, đảo Kharg và có thể cả các nhà máy khử muối" của Iran.

Chưa rõ các cuộc thương lượng mà ông Trump nhắc tới diễn ra theo hình thức nào. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 30/3 tuyên bố Tehran không có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ. Ông cũng khẳng định Tehran không tham gia các cuộc đàm phán do Pakistan tổ chức.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30/3 khẳng định chiến dịch tấn công của Mỹ-Israel nhắm vào Iran "đã vượt quá nửa chặng đường". Tuy nhiên, ông "không muốn đặt ra lịch trình cụ thể" về việc khi nào chiến dịch sẽ kết thúc.