Lời khai của TGĐ Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan vụ "đất vàng" Bến Vân Đồn

Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp & Môi trường và các đơn vị có liên quan.

Trong số này, bị can Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, cùng 11 người khác bị nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Theo Cáo trạng của VKSND tối cao, trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4 (nay là phường Xóm Chiếu), TP.HCM theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bị can tại Tập đoàn cao su và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã thực hiện hành vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chuyển nhượng tài sản nhà nước nhưng không định giá, đấu giá trái quy định.

Ngoài ra, một số bị can còn có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí cho nhà nước số tiền hơn 542,7 tỉ đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thị Như Loan khai nhận: Khoảng tháng 11/2013, Loan liên hệ để đặt vấn đề mua và được cung cấp thông tin, tài liệu về khu đất nên biết là đất có nguồn gốc công sản, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp theo hướng giao khu đất cho các công ty không qua đấu giá.

Nguyễn Thị Như Loan biết được pháp lý khu đất là đã có quyết định giao đất cho Công ty Phú Việt Tín nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; dự án chưa có giấy chứng nhận đầu tư và chưa triển khai xây dựng; khu đất vẫn do 2 công ty cao su quản lý, sử dụng.

Tuy nhiên, ngày 6/12/2013, Nguyễn Thị Như Loan vẫn ký Hợp đồng hứa chuyển nhượng vốn góp số 09/2013/VT với bị can Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty CP Việt Tín), thống nhất giá mua khu đất là 460,9 tỷ đồng, bao gồm cả tiền sử dụng đất.

Thực hiện thỏa thuận này, Loan chuyển cho bị can Lê Y Linh (nguyên Giám đốc công ty TNHH Việt Tín), Đặng Phước Dừa 50 tỷ đồng tiền đặt cọc và 186,1 tỷ đồng để nộp tiền sử dụng đất nhưng được hợp thức bằng hợp đồng vay tiền. Khi biết thông tin Linh Dừa chưa trả tiền mua vốn góp cho Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa nên chưa có căn cứ pháp lý chuyển nhượng cổ phần, bản chất là chuyển nhượng khu đất cho Loan.

Với mục đích mua được khu đất, theo đề nghị của Dừa, Loan tiếp tục chuyển 65 tỷ đồng cho Dừa để Dừa có nguồn tiền trả cho phía cao su. Từ nguồn tiền do Loan chuyển đến, Linh, Dừa đã thanh toán, mua 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín và chuyển nhượng toàn bộ cho Loan.

Đối với 1% vốn góp còn lại, Loan trực tiếp liên hệ và mua từ Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa không qua đấu giá mà theo giá được ấn định từ năm 2010 là 950 USD/m2.

Nhận thức được việc nhận chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không qua định giá, đấu giá là trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước, Nguyễn Thị Như Loan đã chủ động nộp 100 tỷ đồng và giao 4 thửa đất, trị giá 281,2 tỷ đồng để Cơ quan điều tra kê biên, khắc phục hậu quả vụ án.