Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Sáng 31-3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý I/2026 để cho ý kiến về các nội dung theo thẩm quyền. Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý I/2026. Ảnh: Bộ Công an

Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng đại diện lãnh đạo các ban đảng và Văn phòng Trung ương Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý I/2026. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh trong quý I năm 2026, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều vấn đề mới tác động trực tiếp đến an ninh, lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý I được tổ chức để rà soát đánh giá chất lượng, tiến độ, hiệu quả các công tác trọng tâm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý II nhằm quán triệt, triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, triển khai thực chất, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, thống nhất các chủ trương, giải pháp biến nguy thành cơ, bảo vệ vững chắc an ninh, lợi ích quốc gia trong mọi tình huống.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương Quý I/2026. Ảnh: Bộ Công an

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghiên cứu, cho ý kiến vào các văn bản gồm: Báo cáo kết quả công tác trọng tâm của Đảng ủy Công an Trung ương Quý I/2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; Đánh giá công tác công an Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2026; Báo cáo các công việc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã giải quyết giữa các kỳ họp… Hội nghị cũng sẽ nghe các đại biểu trong Đảng ủy Công an Trung ương trình bày 5 báo cáo chuyên đề và xem phim tư liệu…