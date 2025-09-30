Hà Nội phát lệnh báo động lũ cấp 2 trên sông Bùi, sông Tích

Chiều 30/9, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, nước sông Bùi, sông Tích, sông Đáy... dâng lên rất nhanh. Căn cứ mực nước các sông, Ban chỉ huy đã báo động II trên sông Bùi, sông Tích.

Báo động II trên sông Bùi, tại địa phận các xã: Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn.

Nước sông Bùi dâng cao gây ngập đợt tháng 8/2025.

Ban Chỉ huy báo động II trên sông Tích tại địa phận các phường, xã: Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các xã, các đơn vị ở địa phận trên thi hành nghiêm chỉnh những quy định khi có lệnh báo động II.

Theo UBND TP Hà Nội, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, từ sáng 30 đến chiều 30/9, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số khu vực lượng mưa trên 150mm trong 120 phút.

Đáng lưu ý, lượng mưa đo được từ 7h đến 13h trong ngày hôm nay tăng đột biến, tại khu vực phường Ô Chợ Dừa (319,6mm), xã Vĩnh Thanh (310,5mm), phường Hai Bà Trưng (195,3mm), phường Tây Hồ (190mm), xã Thanh Trì (166,5mm), phường Thanh Xuân (165,1mm)…

Do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn thành phố xuất hiện 65 điểm úng ngập.