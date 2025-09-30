Hà Nội mưa lớn xối xả đến khi nào?

Hà Nội ngớt mưa từ trưa mai

Ông Đinh Hữu Dương, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, hiện nay thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 7h đến 13h ngày 30/9 các nơi phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi lớn hơn như Kim Anh 229,8mm; Định Công 161,2mm; Phú Thượng 140,6mm; Sóc Sơn 138,0mm, Đông Anh 123,4mm; Đại Thanh 118,3mm…

Mưa kéo dài suốt cả ngày 30/9 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu. Ảnh: Tuấn Anh

Do ảnh hưởng của hội tụ gió Đông nam phát triển lên đến 5000m. Từ chiều tối nay đến sáng ngày mai (1/10), thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40 - 100mm, có nơi trên 150mm. Từ trưa, chiều ngày mai có mưa, mưa rào và dông. Từ ngày 2/10, thành phố Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

Học sinh lội nước đi học về chiều 30/9. Ảnh: Tuấn Anh

Trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa vừa, mưa to đến rất to trong thời gian ngắn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.

Lũ trên nhiều sông đạt đỉnh và lên rất nhanh

Ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Lũ trên sông Thao (Lào Cai), trên sông Mã (Thanh Hóa) đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ trên sông Thao tại trạm Yên Bái 34,39m (11h ngày 30/9), trên báo động (BĐ)3 2,39m; đỉnh lũ trên sông Mã tại Giàng 6,97m (9h ngày 30/9), trên BĐ3 0,47m.

Hiện nay, lũ trên sông Lô (Tuyên Quang), sông Lục Nam (Bắc Ninh), hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang lên; Lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài xuống chậm theo vận hành của thủy điện thượng lưu.

Mực nước lúc 13h ngày 30/9 trên các sông như sau: Trên sông Thao tại trạm Yên Bái 34,35m, trên báo động (BĐ)3 2,35m. Trên sông Lô tại trạm Tuyên Quang 20,78, dưới BĐ1; Trên sông Lục Nam tại trạm Lục Nam 5,79m, trên BĐ2 0,49m; Trên sông Mã tại Giàng 6,83m, trên BĐ3 0,33m; Trên sông Cả tại trạm Nam Đàn 7,26m, trên BĐ2 0,36m; Trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài 112,61m, trên BĐ2 0,11m.

Trong 12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Cả tại trạm Nam Đàn tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức 7,4m (dưới BĐ3 0,5m), lũ sông Lục Nam tiếp tục lên và khả năng đạt đỉnh ở dưới mức BĐ3, lũ sông Thao tiếp tục xuống ở trên mức BĐ3, lũ sông Mã tiếp tục xuống và dưới mức BĐ3.

Trong 12-24 tiếp theo, lũ sông Thao tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3, sông Mã tiếp tục xuống và ở mức trên mức BĐ2; sông Cả dao động trên mức BĐ2, sông Lục Nam xuống dưới mức BĐ2. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai xuống chậm và dao động ở mức BĐ2 .

Ông Hoàng Văn Đại cho biết, từ nay (30/9) đến 1/10, lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, sông Lô; sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh), hạ lưu sông La tiếp tục lên; trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô (Tuyên Quang) lên trên BĐ3, đỉnh lũ trên sông Thao (Phú Thọ), sông Cầu, sông Thương lên mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) ở mức BĐ2.

Ngập lụt diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Đồng Nai; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 3

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.