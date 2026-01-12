Chủ tịch Fed bị điều tra hình sự

Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Ảnh: Getty)

Trong video bất thường đăng vào tối 11/1, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng cuộc điều tra là “cái cớ” bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa ông với chính quyền về lãi suất. Ông cho rằng đó là hậu quả của “những mối đe dọa và áp lực liên tục” từ phía chính quyền.

“Cáo buộc hình sự là hệ quả của việc Cục Dự trữ Liên bang thiết lập lãi suất dựa trên đánh giá tốt nhất của chúng tôi về những gì sẽ phục vụ lợi ích cộng đồng, thay vì tuân theo sở thích của tổng thống”, ông Powell tuyên bố.

“Vấn đề là liệu Fed có thể tiếp tục thiết lập lãi suất dựa trên bằng chứng và điều kiện kinh tế hay không, hay liệu chính sách tiền tệ sẽ bị chi phối bởi áp lực chính trị hoặc sự đe dọa”, ông nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Chad Gilmartin từ chối bình luận về cuộc điều tra, nhưng cho biết Bộ trưởng Tư pháp “ưu tiên điều tra bất kỳ sự lạm dụng nào với tiền thuế của người dân”.

Trong thời gian qua, Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông liên tục chỉ trích ông Powell vì không cắt giảm lãi suất theo ý muốn của tổng thống. Fed đã hạ lãi suất 3 lần liên tiếp trong nửa cuối năm ngoái, nhưng các quan chức của cơ quan này gần đây cho biết họ khó có thể hạ lãi suất thêm trong một thời gian nữa.

Chiến dịch gây áp lực của Tổng thống Trump bao gồm những công kích cá nhân nhắm vào ông Powell và nỗ lực nhằm loại bỏ Thống đốc Fed Lisa Cook. Cuối tháng này, Tòa án Tối cao sẽ nghe các lập luận để xem xét liệu Tổng thống Trump có thể sa thải bà Cook hay không.

Các đồng minh của Tổng thống Trump như Giám đốc Cơ quan tài chính nhà ở liên bang Bill Pulte và Giám đốc Văn phòng Quản lý ngân sách Russ Vought khẳng định dự án cải tạo bị quản lý yếu kém. Fed cho rằng việc nâng cấp các tòa nhà xuống cấp là cần thiết.

Cuộc điều tra liên bang diễn ra khi Tổng thống Trump chuẩn bị công bố người được ông lựa chọn để thay thế ông Powell khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5 năm nay. Quyết định này sẽ khép lại quá trình tìm kiếm kéo dài nhiều tháng cho vị trí có ảnh hưởng lớn lên nền kinh tế toàn cầu.