Nước hồ Gươm tràn bờ, nhiều tuyến phố cổ ngập sâu

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong tại khu vực hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều cống thoát nước quanh hồ bị tràn.

Nhiều đoạn nước hồ tràn qua mép đường đi lại

Nước hồ tràn qua đường đi khiến nhiều người dân và du khách ngỡ ngàng vì hiếm khi hồ Gươm xảy ra hiện tượng này

Du khách nước ngoài đi bộ gần nhà hàng Thủy Tạ

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Công nhân thoát nước đang xử lý hố ga sát hồ Gươm

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, lượng mưa quá lớn trút xuống khiến hồ Gươm không còn khả năng điều hòa. Do đó phải chờ nước bên ngoài rút rồi xả ra.

Dù công nhân thoát nước ứng trực tại các cửa cống quanh hồ liên tục điều tiết nhưng do lượng mưa lớn dẫn đến vẫn nhiều khu vực bị ngập cục bộ.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã huy động công nhân, thiết bị cùng toàn bộ trạm bơm đầu mối. Công nhân thoát nước ứng trực 24/24 tại các điểm xung yếu, vừa vận hành bơm, vừa vớt rác, mở cống, khắc phục cây đổ.

Tại khu vực phố cổ, các tuyến phố Đinh Liệt, Tạ Hiện, Phùng Hưng... ngập sâu

Lý giải việc phố cổ bị ngập sâu, chuyên gia thoát nước Đỗ Duy Mạnh cho biết, không phải đến trận mưa lớn như hôm nay phố cổ mới bị ngập mà chỉ cần lượng mưa ngắn cũng gây ngập.

Theo ông Mạnh, khả năng thoát nước khu vực phố cổ chỉ đáp ứng lượng mưa 310 mm/2 ngày, đến nay lượng mưa đã vượt quá khối lượng này rất nhiều.

Một vấn đề quan trọng khác là hệ thống thoát nước này được xây dựng từ những năm 1954 đến nay đã xuống cấp, không thể đảm bảo thoát nước như trước.

Cộng thêm việc nhiều nhà hàng khu vực này thường xả thải dầu mỡ ra cống thoát nước gây ách tắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong chiều và đêm 30/9, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi trên 50 mm trong vài giờ. Nguy cơ ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp rất cao, kèm nguy cơ giông, lốc, sét.