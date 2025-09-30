Hà Nội mưa lớn nhất cả nước, có nơi trên 300mm

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi, Hà Nội xuất hiện mưa từ trưa ngày 28/9. Tuy nhiên từ đêm qua đến đêm nay là đỉnh điểm đợt mưa bão ở Hà Nội.

Các trạm đo mưa của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ghi nhận lượng mưa kỷ lục từ đầu năm ở Thủ đô.

Chỉ tính từ 7h sáng đến 16h chiều nay, nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa trên 300mm như phường Ô Chợ Dừa, phường Hai Bà Trưng, xã Vĩnh Thanh (thuộc Đông Anh cũ), xã Thường Tín.

Nhiều điểm đo khác ghi nhận mưa trên 250mm như Thanh Xuân, Yên Sở, Tây Hồ. Phần lớn các điểm đo còn lại ghi nhận lượng mưa từ 100-200mm.

Mưa lớn gây ngập sâu hầu hết các tuyến phố Thủ đô hôm nay (30/9). Ảnh: Đức Nguyễn

Hệ thống đo mưa trực tuyến Vrain với 25 trạm đo mưa ở ngoại ô Hà Nội (tập trung tại các huyện cũ) ghi nhận, Thủ đô là địa phương mưa lớn nhất cả nước trong gần 24 giờ qua, tính từ 19h tối 29/9 đến 16h chiều nay, nhiều hơn cả Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang.

Mưa bao trùm toàn bộ thành phố với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm. Một số điểm đo của hệ thống này ghi nhận lượng mưa rất lớn là xã Nội Bài 281mm, xã Thanh Trì 195mm, xã Ứng Hoà 195mm.

Dự báo trong chiều tối nay đến trưa mai (1/10), Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 100mm. Từ chiều mai, mưa giảm dần ở miền Bắc và Hà Nội.