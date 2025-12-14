Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi dưới 6 độ C

Dự báo, trong ngày hôm nay (14/12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4. Ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ.

Không khí lạnh gây rét đậm, rét hại khắp miền Bắc

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực từ khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; ở khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trời rét đậm, có nơi rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết cả nước ngày chủ nhật (14/12), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực Nam đồng bằng sáng sớm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi và trung du 8-11 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực phía Bắc nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, cao nhất 18-21 độ. Khu vực phía Nam nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 21-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, riêng TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Khu vực phía Bắc nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 24-27 độ. Khu vực phía Nam nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.