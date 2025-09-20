Nguyên nhân 3 bảo vệ hành hung tài xế xe ôm trước cổng Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai

Chiều 19/9, ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Âu Lâu (tỉnh Lào Cai) cho biết, khoảng 14h cùng ngày, tại Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai (phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) đã xảy ra vụ xô xát giữa một người đàn ông và 3 nhân viên bảo vệ.

Người đàn ông trong sự việc này là tài xế xe ôm. Người này có người thân đang chạy thận trong Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai.

Người đàn ông bị bảo vệ dùng gậy để hành hung. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo ông Dũng, qua trao đổi với phía bệnh viện được biết, người đàn ông lái xe ôm đã nhiều lần không chấp hành quy định của bệnh viện, đi xe máy ra vào bệnh viện và bị bảo vệ nhắc nhở. Đỉnh điểm là chiều nay (19/9), bảo vệ nhắc nhở nhưng tài xế xe ôm không thực hiện nên hai bên đã xảy ra xô xát

"Phía bệnh viện đã làm việc với công ty thực hiện nhiệm vụ bảo an của bệnh viện để tạm đình chỉ công việc của 3 bảo vệ có hành vi đánh người. Các bên cũng đã tiến hành hòa giải với nhau", ông Dũng cho biết thêm.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an phường Âu Lâu cũng đã vào cuộc xác minh, làm rõ.