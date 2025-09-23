Khởi tố 3 bảo vệ hành hung người lái xe ôm trước cổng Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai

Liên quan đến vụ việc một nhóm bảo vệ đánh một người chạy xe ôm trước sảnh Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, ngày 23/9/2025 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Khanh (SN 1968, trú tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai); Ngô Văn Oánh (SN 1960, trú tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai); Hà Ngọc Vang (SN 1962, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai).

3 đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cả 3 đối tượng đang làm việc tại Công ty CP Dịch vụ Đông Á JIPI – Chi nhánh tỉnh Lào Cai.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 19/9, tại khu vực sảnh chính Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, anh Hà Mạnh Dũng hành nghề xe ôm đang đón và chở bệnh nhân thì xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Khanh, Oánh, Vang đã dùng gậy cao su đánh vào anh Dũng, gây cản trở giao thông, làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh, ảnh hưởng đến ANTT và gây bức xúc dư luận.

Một số người dân chứng kiến vụ việc đã quay clip và đăng tải lên mạng xã hội, khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng uy tín Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.