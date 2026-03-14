Bắt khẩn cấp nhân viên quán ốc đánh tài xế giao hàng ở TPHCM

Ngày 14-3, Công an TPHCM đã ra quyết định tạm giữ người khẩn cấp đối với Trần Quốc Đạt (36 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Trần Quốc Đạt tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng 0 giờ ngày 12-2, anh Phúc (tài xế giao hàng) đến quán ốc Hiền tại số 700 Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng để nhận đơn hàng cho khách.

Trong lúc chờ lấy hàng, anh Phúc đậu xe trên vỉa hè trước cửa quán thì xảy ra mâu thuẫn với Đạt, là nhân viên của quán, do nhắc nhở việc đậu xe.

Trong lúc cự cãi, Đạt đã dùng ghế nhựa đánh về phía anh Phúc, khiến nạn nhân bị thương nhẹ ở tay. Sau sự việc, anh Phúc đến Công an phường Hòa Hưng trình báo và được đưa đi kiểm tra thương tích tại bệnh viện.

Hiện Công an TPHCM tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi, vai trò của cá nhân để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Công an phường Hòa Hưng khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt, kinh doanh cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tránh sử dụng vũ lực để giải quyết sự việc. Mọi hành vi xâm hại sức khỏe người khác, gây rối trật tự công cộng đều bị xử lý theo quy định pháp luật.