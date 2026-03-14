Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh cướp giật tài sản tại Khu Liên Hoa Bảo Tháp

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ du khách đang đứng tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp thì bất ngờ bị một nhóm người vây quanh, tạo cảnh chen lấn đông người. Lợi dụng thời điểm nạn nhân bị cuốn vào giữa đám đông, một đối tượng đã nhanh tay giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân, toàn bộ hành vi diễn ra rất nhanh chỉ trong vài giây. Sau khi thực hiện hành vi, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ trực tiếp hỏi cung các đối tượng.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, vào ngày 10/3, Công an xã An Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố bắt giữ 1 đối tượng trong nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp. Qua công tác truy xét, đến ngày 13/3, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ thêm một số đối tượng có liên quan.

3 đối tượng bị bắt giữ.

Qua xác minh sơ bộ ban đầu, nhóm tội phạm trên sinh sống tại tỉnh An Giang, câu kết với hàng chục đối tượng chuyên thuê xe lưu động đi thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tại các nơi vui chơi công cộng, tụ điểm đông người và các lễ hội tại nhiều địa phương phía Nam.

Hiện, Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại trong nhóm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.