Chiến sự Iran chiều 14/3: Iran tấn công dữ dội rung chuyển vùng Vịnh; Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị nã tên lửa

Hình ảnh các cơ sở dầu khí trên đảo Kharg của Iran ở Vịnh Ba Tư. Ảnh Getty Images

Dưới đây là những thông tin mới nhất từ ​​các quốc gia vùng Vịnh:

UAE: Giới chức Dubai cho biết mảnh vỡ từ một vụ "đánh chặn thành công" đã rơi trúng một tòa nhà ở trung tâm thành phố. "Không xảy ra hỏa hoạn và không có thương vong nào được báo cáo", Văn phòng Truyền thông Dubai cho biết vào khoảng 7 giờ sáng giờ địa phương.

Ả Rập Xê Út: Bộ Quốc phòng báo cáo về một loạt các vụ tấn công trên không kể từ nửa đêm. Họ đã đánh chặn 19 máy bay không người lái - trong đó có 16 chiếc ở khu vực phía đông - và một tên lửa đạn đạo được phóng về phía khu vực Al-Kharj ở miền trung.

Qatar: Lực lượng vũ trang đã đánh chặn một "vụ tấn công tên lửa" nhắm vào nước này, Bộ Quốc phòng cho biết. Một nhóm phóng viên CNN tại hiện trường cho biết họ đã nghe thấy những tiếng nổ lớn từ một cuộc đánh chặn. Bộ Nội vụ Qatar cho biết họ đang "sơ tán một số khu vực được chỉ định" như một biện pháp phòng ngừa "vì lợi ích an toàn công cộng".

Bahrain: Theo Bộ Nội vụ Bahrain, còi báo động đã vang lên khắp vương quốc ngay sau 1 giờ sáng giờ địa phương, đồng thời kêu gọi người dân di chuyển đến nơi an toàn gần nhất.

Oman: Vào tối thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh cho các nhân viên chính phủ Mỹ không thuộc diện khẩn cấp và gia đình của họ rời khỏi Oman do rủi ro về an ninh.

Người dân Doha "không ngủ được nhiều" khi hệ thống phòng không phản ứng trước các mối đe dọa trong đêm

Vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 14/3, một tiếng nổ lớn đã vang lên trên bầu trời Doha. Tiếng nổ được cảm nhận khắp thành phố.

Lần đầu tiên trong hai tuần xung đột, một số khu vực của thành phố đã nhận được lệnh sơ tán khoảng một giờ trước khi cuộc tấn công xảy ra – chính phủ cho biết họ đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Nhiều người phải ở trong tầng hầm vài giờ, không được phép trở về nhà. Đây là điều chưa từng có tiền lệ.

Sau đó, vào lúc 5 giờ 45 phút sáng cùng với những tia nắng đầu tiên [02 giờ 45 phút GMT ngày thứ Bảy], chúng ta cũng chứng kiến ​​hai tên lửa bị đánh chặn trên bầu trời thành phố.

Chính phủ Qatar cho biết họ đang đáp trả những lời đe dọa cho rằng đây là các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Tình hình tương tự cũng đang xảy ra ở Kuwait và Bahrain. Giữa đêm, họ cũng bị tấn công. Ả Rập Xê Út lại một lần nữa tuyên bố – như họ đã làm trong hai tuần qua – rằng họ đã bắn hạ máy bay không người lái ở phía đông nước này, nơi có một mỏ dầu lớn.

Khói bốc lên từ khu vực xung quanh Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad

Video do CNN định vị vào thứ Bảy cho thấy khói và lửa bốc lên từ một tòa nhà gần khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq.

Hiện vẫn chưa rõ liệu khu phức hợp đại sứ quán có bị trúng bom trực tiếp hay không. CNN đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Mỹ để xin bình luận.

Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra lệnh cho nhân viên không thuộc diện khẩn cấp và các thành viên gia đình của họ phải rời khỏi các quốc gia, trong đó có Iraq, do lo ngại về an ninh.

Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra lệnh cho các nhân viên chính phủ Mỹ không thuộc diện khẩn cấp và gia đình của họ rời khỏi Oman.

Theo công ty phân tích hàng không Cirium, hơn 52.000 chuyến bay liên quan đến Trung Đông đã bị hủy kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công vào Iran, ảnh hưởng đến hơn sáu triệu hành khách.

Công ty cho biết các chuyến bay bị hủy được ghi nhận từ ngày 28 tháng 2 đến giữa tháng 3 trong tổng số khoảng 98.000 chuyến bay theo lịch trình, do các mối đe dọa tên lửa, việc đóng cửa không phận và gián đoạn hoạt động tại sân bay đã buộc các hãng hàng không phải tạm ngừng hoạt động tại các trung tâm hàng không khu vực quan trọng.

Tư lệnh quân đội Iran tuyên bố vụ tấn công gây chết người của Mỹ vào tàu chiến ở Ấn Độ Dương sẽ không thể không bị đáp trả

Amir Hatami, tổng tư lệnh quân đội Iran, đã cảnh báo rằng vụ giết hại 104 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu IRIS Dena, một trong những tàu chiến hiện đại nhất của nước này, ở Ấn Độ Dương khi đang trở về từ một cuộc tập trận quân sự, “sẽ không thể không bị trừng phạt”.

Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời ông nói: “Thủy thủ đoàn của tàu khu trục Dena đã hoàn thành một nhiệm vụ hòa bình và bị tấn công khi đang trên đường trở về Iran”, đồng thời cho biết thêm rằng các thủy thủ bị tấn công mặc dù không tham gia vào một trận chiến trực tiếp.

Ông Hatami nói: “Tên của tàu Dena và sự hy sinh của thủy thủ đoàn sẽ mãi là biểu tượng của lòng dũng cảm và sự tận tâm trong lịch sử hải quân Iran. Quân đội sẽ bảo vệ biên giới biển của Iran và tăng cường sức mạnh hải quân với quyết tâm cao hơn nữa.”