Dự báo thời tiết 7/1: Hà Nội rét đậm thấp nhất dưới 10°C, trưa chiều hửng nắng

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 7/1/2026

Ngày 7/1, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hoá hửng nắng sau một ngày chìm trong rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 2,4°C, băng giá xuất hiện ở đỉnh núi cao tại Cao Bằng.

Theo đó, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, trong đó, Bắc Bộ và Thanh Hóa trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm; riêng Bắc Bộ và Thanh Hóa rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Ngày 7/1, Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc tiếp tục rét đậm diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Đêm 7/1 và ngày 8/1, các khu vực này đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong đó, Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn chìm trong rét đậm diện rộng, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong ngày 7/1, các địa phương từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ ngày 8/1, các khu vực này có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái thời tiết đêm mưa vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 7/1/2026

TP Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-12°C, có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 17-19°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 8-11°C, có nơi dưới 5°C. Nhiệt độ cao nhất 16-19°C, có nơi trên 20°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13°C, có nơi dưới 10°C; vùng núi và trung du 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C. Nhiệt độ cao nhất 16-19°C, vùng núi 12-15°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15°C, phía Nam 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 18-20°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Nam đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22°C, phía Nam 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C, phía Nam 25-28°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.