Hà Nội lạnh nhất từ đầu mùa đông, mặc nhiều lớp áo vẫn rét run

Sáng 6/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt độ ở Hà Nội giảm rõ rệt, còn 14 độ C, nhiều người đi học, đi làm mặc "tầng tầng lớp lớp" áo vẫn cảm thấy rét run.

Thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 5/1, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến các tỉnh, thành miền Bắc khiến thời tiết Hà Nội chuyển rét nhanh khiến ai ra đường vào sáng nay (6/1) cũng phải co ro.

Ghi nhận của PV, nhiều tuyến phố Thủ đô mờ sương từ sớm, trời nhiều mây không mưa, nhưng nền nhiệt độ giảm sâu, mức 12-14 độ C nên ai cũng cảm nhận rõ cái rét đậm.

Hà Nội lạnh nhất từ đầu mùa đông, mặc nhiều lớp áo vẫn rét run - 3

Người dân tập thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm với nhiều lớp áo.

Nhiều người lớn tuổi vẫn ra đường tập thể dục buổi sáng sớm.

Ngồi co ro bên bờ hồ Hoàn Kiếm.

Mặc dù mặc nhiều lớp áo nhưng nhiều người vẫn vừa đi vừa run.

Hà Nội lạnh nhất từ đầu mùa đông, mặc nhiều lớp áo vẫn rét run - 8

Một số người ngồi run run bên vỉa hè, quán nước.

Những người điều khiển xe máy cảm nhận rõ cái lạnh sâu nhất từ đầu mùa đông đến giờ.

Một người điều khiển xe máy run run trong lớp áo phao.

Người dân ra đường trùm kín từ đầu đến chân, chỉ hở mỗi đôi mắt.

Hà Nội lạnh nhất từ đầu mùa đông, mặc nhiều lớp áo vẫn rét run - 14

Dưới thời tiết rét buốt, ai ra đường cũng như "ninja".

Trẻ em được phụ huynh bảo vệ trước cái rét buốt khi ra đường.

Học sinh đến trường với trang phục ấm áp.

Công nhân chăm sóc bồn hoa dưới cái lạnh 14 độ C.

Hà Nội lạnh nhất từ đầu mùa đông, mặc nhiều lớp áo vẫn rét run - 19

Sinh viên đến trường vừa đi vừa run mặc dù mặc nhiều lớp áo.

Theo dự báo, rét đậm tại Hà Nội duy trì cả ngày và còn kéo dài trong vài ngày tới.

Băng giá xuất hiện ở Cao Bằng
Băng giá xuất hiện dày đặc trên đỉnh núi Phia Oắc cao 1.931 m trưa nay, trong ngày thứ hai miền Bắc rét đậm.

-06/01/2026 13:56 PM (GMT+7)
