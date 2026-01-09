Thời tiết ngày 10/1: Miền Bắc tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm nay (9/1) đến ngày 11/1, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm không mưa, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời nắng. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày 10/1, rét tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại vùng núi và trung du Bắc Bộ, có nơi rét hại; vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối.

Khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh không mưa, trưa chiều trời nắng, trời rét, có nơi rét đậm; Từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi; riêng ngày 11/1 khả năng xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, có nơi kèm dông. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trời rét.

Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 9, ngày 10/1

TP. Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ; riêng khu vực Tây Bắc 6-9 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ, vùng núi 7-9 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ, phía Nam 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3; có nơi cấp 4, giật cấp 6-7. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng miền Đông đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, riêng miền Đông 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.