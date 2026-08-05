Thêm 2 người bị khởi tố trong vụ điểm Toán bất thường tại Tuyên Quang

Thông tin được đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09, Bộ Công an), cho biết tại họp báo về phương án xử lý với học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, sáng 5/8.

Danh tính hai bị can mới chưa được công bố. Tất cả 29 người đều bị điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do số người liên quan đông, vụ án có tính chất nghiêm trọng, có tổ chức.

Theo ông Hưng, về nguyên tắc, 328 thí sinh đã đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi và nhận thức pháp luật, song "thực tế nhận thức của các cháu còn hạn chế". "Nên trước mắt, chúng tôi xác định sai phạm của tập thể hội đồng thi", ông Hưng nói và cho biết đây là căn cứ để tất cả thí sinh thi lại.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng tại họp báo, sáng 5/8. Ảnh: Thanh Hằng

Trước khi vụ án được chuyển về Bộ Công an, trong tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 người.

Người bị bắt tạm giam đầu tiên là Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ông này bị cáo buộc "vì thành tích" đã vào phòng thi trực tiếp hướng dẫn và nhắc bài thi cho một số thí sinh môn Toán.

Cơ quan điều tra xác định bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, với vai trò trưởng điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đã chỉ đạo, hướng dẫn một số giám thị tạo điều kiện cho thí sinh làm bài thi môn Toán. Từ đó, ông Duy đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn thí sinh.

Trong số 25 bị can còn lại có Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và Nguyễn Thị Diệu Thúy, giáo viên Ngữ văn trường này.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh. Sau khi Bộ Giáo dục công bố kết quả, điểm Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được phát hiện bất thường.

Trong 154 bài thi Toán đạt điểm 10 toàn tỉnh, hơn 140 bài thuộc trường này. Có 299 trong tổng số 328 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, tỷ lệ cao nhất cả nước.

Công an thực thi lệnh với Nguyễn Hà Duy, chiều 5/7. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang