Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đối diện mức kỷ luật nào khi việc xử lý trình lên Ban Bí thư?

Như Dân Việt thông tin, tại kỳ họp thứ 16, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 và một số tổ chức đảng, đảng viên, liên quan đến vụ sai phạm trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật Cảnh cáo 2 tổ chức đảng; cảnh cáo 6 cán bộ lãnh đạo, trong đó có bà Vương Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang (đã bị đình chức công tác). Ảnh: Báo Tuyên Quang

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật Khiển trách 13 cán bộ lãnh đạo, trong đó có Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Đình Hưng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó vào chiều 1/10/2026, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý III, đại diện Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra vụ án xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại trường chuyên Tuyên Quang.

Tính đến 1/10, cơ quan điều tra đã khởi tố 41 bị can, trong đó có ông Vũ Đình Hưng- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang và 4 cán bộ của Bộ Giáo dục được phân công giám sát tại điểm thi.

Với việc đã bị khởi tố, bắt tạm giam, ông Vũ Đình Hưng sẽ đối diện hình thức kỷ luật nào khi vi phạm trình lên Ban Bí thư xem xét, xử lý?

Trao đổi với PV Dân Việt, một nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, ông Hưng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (còn gọi là Tỉnh ủy viên), khi ông trúng cử Tỉnh ủy viên, danh sách được trình lên Ban Bí thư chuẩn y.

Trường hợp cán bộ giữ chức vụ như nêu trên, khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra thấy có vi phạm khuyết điểm phải thi hành kỷ luật đảng từ mức cảnh cáo trở xuống (kỷ luật đảng viên có 4 hình thức: Khiển trách, Cảnh cáo, Cách chức, Khai trừ), thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ thi hành. Trường hợp vi phạm khuyết điểm của cán bộ cấp đó phải thi hành kỷ luật đảng cao hơn mức cảnh cáo, nghĩa là cách chức đến khai trừ, Ban Bí thư xem xét, xử lý.

Trước ông Vũ Đình Hưng, đã có nhiều trường hợp cán bộ đảng viên khi bị cơ quan điều tra khởi tố, ngay sau đó tổ chức đảng đã xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ. Như trường hợp Ban Bí thư khai trừ Đảng với ông Trần Văn Thuấn- cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Huy Ngọc- cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Hoàng Trung -cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Vũ Thế Phiệt -cựu Chủ tịch ACV...