Vụ điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: 26 bị can bị khởi tố về những tội danh gì?

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều 15/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can (trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp liên quan) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin về vụ việc. (Ảnh: Phùng Phú)

Tổng số bị can trong vụ án là 26 người, trong đó 25 người đã bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Người duy nhất bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Người đầu tiên trong vụ án bị khởi tố là Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó tại cuộc họp báo chiều 9/7, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết cơ quan điều tra bước đầu xác định động cơ dẫn đến hành vi vi phạm xuất phát từ áp lực thành tích.

Theo điều tra ban đầu, bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Còn Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, được giao nhiệm vụ thư ký điểm thi.

Cơ quan điều tra xác định bà Hằng chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị tạo điều kiện cho thí sinh trong quá trình làm bài. Từ đó, Nguyễn Hà Duy vào phòng thi để hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh trong giờ thi môn Toán.