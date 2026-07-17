Một giáo viên ra đầu thú trong vụ điểm Toán cao bất thường ở Tuyên Quang

Bà Thúy, 46 tuổi, giáo viên môn Ngữ văn trường chuyên Tuyên Quang, đồng thời là thư ký điểm thi này, sáng nay đã ra đầu thú. Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn với bà để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đây là bị can thứ 27 trong vụ án và tất cả đều bị điều tra về cùng một tội danh. Trong số này có bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Huyên và Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn Toán trường chuyên Tuyên Quang.

Danh tính 23 bị can còn lại chưa được công an công bố.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Hằng

Điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán ở tỉnh Tuyên Quang bị phát hiện bất thường khi 146/328 thí sinh thi tại trường THPT chuyên Tuyên Quang đạt 10 điểm. Số từ 9 trở lên là 299/328 thí sinh. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.

Hôm 14/7, công an đã khởi tố 19 người đều để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Hằng, Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Huyên, bị cáo buộc với vai trò trưởng điểm thi tại trường chuyên Tuyên Quang đã chỉ đạo, hướng dẫn một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán. Từ đó, giáo viên môn Toán Nguyễn Hà Duy đã "vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn" một số thí sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đề xuất cho 322 học sinh chuyên Tuyên Quang cùng 6 thí sinh tự do ở điểm thi này thi lại môn Toán, song Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đồng ý, cho biết cần chờ thêm kết quả xác minh từ cơ quan chức năng để đánh giá toàn diện tác động vụ việc. Trong thời gian chưa có kết luận, các thí sinh tại trường này vẫn đăng ký xét tuyển đại học theo kế hoạch. Trường hợp xác định thí sinh vi phạm quy chế, Bộ sẽ xử lý theo quy định, tương ứng với tính chất, mức độ.