Ông Đinh Văn Nơi yêu cầu dẹp 'xã hội đen', xử lý vi phạm đất ở Phú Quốc

Trung tướng Đinh Văn Nơi được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang kiêm Bí thư đặc khu Phú Quốc giữa tháng 7, sau nhiều năm là Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Hai tuần sau, trong cuộc làm việc với công an tỉnh, công an đặc khu và lực lượng biên phòng, ông yêu cầu siết chặt an ninh trật tự, xử lý các vi phạm kéo dài trên đảo.

Không để tội phạm xã hội đen hoành hành

Ông Nơi yêu cầu Công an Phú Quốc phối hợp cảnh sát cơ động, lực lượng đặc nhiệm và biên phòng kiểm soát các tuyến ra vào đảo, thu gom vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trôi nổi, "không để các thành phần cộm cán, xã hội đen hoành hành".

Phú Quốc từng là địa bàn hoạt động của nhiều băng nhóm tội phạm, xảy ra các vụ thanh toán, bảo kê và tranh chấp đất đai. Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) phải lập tổ công tác đặc biệt để trấn áp, triệt xóa 8 băng nhóm với 104 người liên quan.

Một trong những vụ án gây chú ý là cuộc hỗn chiến giữa khoảng 70 giang hồ khiến hai người chết. Khi xét xử, tòa tuyên một án tử hình và hai án chung thân.

Theo báo cáo của Công an Phú Quốc, trong tháng 8, lực lượng chức năng tiếp nhận 167 tin phản ánh về an ninh trật tự, đã xác minh, xử lý 129 tin; điều tra, làm rõ 11 trong 15 vụ phạm tội về trật tự xã hội.

Cùng thời gian, công an xử lý 10 vụ với 14 người liên quan ma túy và 7 vụ với 35 người vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường. Trong tháng, địa phương không phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Ông Đinh Văn Nơi trong cuộc họp với các ngành Phú Quốc hồi tháng 8/2026. Ảnh: Hoàng Dung

'Ông nào đặt bút ký, cấp sai thì phải chịu trách nhiệm'

Tình trạng vi phạm đất đai tại Phú Quốc cũng kéo dài nhiều năm. Trong đợt thanh tra 4 dự án tại Phú Quốc cách đây hai tháng, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện nhiều sai phạm, trong đó có 302 hộ gia đình, cá nhân chiếm 257 ha đất rừng phòng hộ. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao khoán đất rừng cũng có nhiều thiếu sót, vi phạm quy định.

Trước thực trạng lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép, ông Nơi yêu cầu các cơ quan chức năng thống kê, phân loại từng trường hợp để xử lý, không để vi phạm kéo dài.

Bí thư đặc khu Phú Quốc cũng yêu cầu kiểm tra cả việc cấp phép kinh doanh, cung cấp điện, nước và giải quyết thủ tục phòng cháy chữa cháy tại những khu đất có giấy tờ pháp lý chưa ổn định. "Ông nào đặt bút ký, cấp sai thì phải chịu trách nhiệm", ông Nơi chỉ đạo.

Từ ngày 1/6 đến 10/9, lực lượng chức năng Phú Quốc phát hiện 1.843 trường hợp vi phạm, gồm 1.499 trường hợp về trật tự đô thị và 344 trường hợp liên quan đất đai, xây dựng, hành lang bảo vệ.

Riêng nhóm vi phạm thứ hai, cơ quan chức năng lập biên bản 277 trường hợp, ban hành 162 quyết định xử phạt; vận động tháo dỡ, di dời 41 công trình, vật kiến trúc.

Đợt kiểm tra bắt đầu trước thời điểm ông Nơi nhận nhiệm vụ tại Phú Quốc, trong bối cảnh địa phương đang xử lý những tồn tại về đất đai, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, triển khai nhiều dự án phục vụ APEC 2027.

8 lãnh đạo Phú Quốc công khai số điện thoại để tiếp nhận phản ánh

Phú Quốc còn 1.045 đơn thư cần giải quyết trong năm 2026. Ông Nơi yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hay chuyển đơn lòng vòng khiến người dân phải đi lại nhiều lần.

"Người dân cầm đơn đến tìm chúng ta là vì họ tin chúng ta. Nếu chúng ta để họ chờ, để họ đi lại nhiều lần, để họ bức xúc thì chúng ta chưa xứng đáng với sự tin tưởng của người dân", ông Nơi nói.

Ông yêu cầu cán bộ "không được né tránh tiếp dân", phải chủ động gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết những bức xúc của người dân. Khi tiếp xúc, cán bộ, chiến sĩ phải lễ phép, nhã nhặn, kiên trì giải thích, thuyết phục thay vì có thái độ đối đầu.

Ông Nơi cũng cho biết sẽ tự gọi hoặc nhờ người gọi thử vào các đường dây nóng để kiểm tra việc tiếp nhận phản ánh.

Đầu tháng 10, Đảng ủy đặc khu Phú Quốc công khai số điện thoại của 8 lãnh đạo chủ chốt, gồm lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, công an và Ban Chỉ huy quân sự, để người dân, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp khi có vấn đề cần phản ánh.

Riêng ông Nơi công khai số 0962 297 777, chỉ nhận tin nhắn qua Zalo do thường xuyên đi lại, phục vụ công tác.

Kênh liên lạc này được mở trong lúc Phú Quốc đang giải phóng mặt bằng cho nhiều dự án phục vụ APEC 2027, đồng thời giải quyết những vướng mắc kéo dài về đất đai và khiếu nại của người dân.

Ông Đinh Văn Nơi nghe báo cáo việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Ảnh: Hoàng Dung

Bí thư đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi, 50 tuổi, quê Cần Thơ, từng làm Giám đốc Công an An Giang và Quảng Ninh. Ông được biết đến qua nhiều chuyên án về buôn lậu, ma túy, cờ bạc và tội phạm có tổ chức; từng công khai số điện thoại cá nhân để người dân tố giác tội phạm, với quan điểm "không bao giờ chùn bước" trước tội phạm.

Đặc khu Phú Quốc rộng hơn 570 km2, gồm 51 khu phố. Năm 2025, đảo đón hơn 8,1 triệu lượt khách, trong đó có trên 1,8 triệu khách quốc tế, doanh thu du lịch gần 44.000 tỷ đồng. Phú Quốc sẽ đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC vào tháng 11/2027, với sự tham dự của lãnh đạo nhiều nền kinh tế thành viên cùng hàng chục nghìn đại biểu, doanh nghiệp quốc tế.

Sự kiện được kỳ vọng tạo động lực phát triển đảo ngọc, thúc đẩy đầu tư hạ tầng, giao thông, đô thị, du lịch và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.