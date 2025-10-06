Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
‘Thần đèn’ kích nâng cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1

Sự kiện: An toàn giao thông
Sau cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13, hiện nay cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1 đang chuẩn bị nâng tĩnh không thông thuyền lên thêm 1,25m. Hiện nay, đơn vị thi công đã lắp hai nhịp dẫn bằng sắt ở đầu và cuối cầu để phương tiện lưu thông tạm khi triển khai công tác kích nâng tĩnh không nhịp chính.

Cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1 dài gần 480m, rộng hơn 11m, nối phường An Phú Đông với phường Hiệp Bình, TPHCM. Đây là cây cầu nằm trên tuyến giao thông huyết mạch, có tính chất liên kết vùng.

Cầu Bình Phước 1 có tĩnh không thông thuyền chưa đến 6m - không đáp ứng được tĩnh không tối thiểu theo quy hoạch.

Hồi cuối tháng 12/2024, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TPHCM (nay là Sở Xây dựng) đã khởi công công trình nâng tĩnh không cầu cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1 và Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay sau khi cơ bản hoàn thành nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13, đơn vị thi công đang triển khai lực lượng và phương tiện để nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1. Trong ảnh: Đơn vị thi công đang lắp nhịp dẫn bằng sắt ở đầu và cuối cầu để phương tiện lưu thông tạm khi triển khai công tác kích nâng tĩnh không.

Việc lắp đặt nhịp dẫn bằng cầu sắt tạm sẽ được hoàn thành trong khoảng 10 ngày tới để phương tiện lưu thông trong thời gian kích nâng nhịp cầu chính.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 sẽ triển khai kích nâng thêm 1,25m để đồng bộ tĩnh không các cầu trên sông Sài Gòn đạt tối thiểu 7m theo quy hoạch; đồng thời tạo điều kiện để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy, phát triển các cảng thủy nội địa TPHCM, tỉnh Tây Ninh. Qua đó, giảm tải cho giao thông đường bộ, tăng kết nối vùng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 có tổng vốn gần 111 tỷ đồng.

Công nhân bắt đầu lắp các cầu thang thép làm lối lên xuống mặt cầu và dầm cầu để phục vụ quá trình kích nâng.

Không khí tất bật tại công trường dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1.

Cầu Bình Phước 1 được nâng với chiều cao khoảng 1,25 m. Đồng thời, bổ sung hệ móng cọc khoan nhồi tham gia chịu lực với hệ móng mố, trụ hiện hữu, tăng chiều cao kết cấu mố, trụ cầu hiện hữu bằng bê tông cốt thép.

Phân luồng giao thông trên cầu để phục vụ thi công.

Dự kiến việc nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

-06/10/2025 12:13 PM (GMT+7)
