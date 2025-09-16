Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không

Sáng 13/9, ghi nhận tại công trường thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13 (nối quận Bình Thạnh với TP.Thủ Đức cũ), hàng chục kỹ sư, công nhân đang tất bật làm việc nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Cầu Bình Triệu 1 đang được nâng tĩnh không bằng công nghệ kích thủy lực đồng bộ.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 bằng công nghệ kích thủy lực được xem là giải pháp hiện đại, lần đầu tiên áp dụng tại thành phố, thay thế cho phương án truyền thống phải phá dỡ hoặc xây mới. Trong ảnh: Công nhân đang thêm tấm kê vào trụ cầu khi kích nâng.

Đơn vị thi công cho biết, để thực hiện, 106 kích thủy lực được đặt dưới dầm và trụ. Cầu được chia thành bốn liên, nâng dần từng nhịp. Mỗi lượt nâng/ngày chỉ khoảng 4 cm, sau đó chèn tấm kê lần lượt ở các vị trí để cố định, đảm bảo an toàn và ổn định kết cấu.

Một trụ cầu phía bờ quận Bình Thạnh (cũ) đang được kích nâng.

Những khay thép dày xếp chồng này là bệ kê cho kích thủy lực.

Theo các chuyên gia, mấu chốt của công nghệ nâng cầu bằng kích thủy lực nằm ở hệ thống điều khiển. Hơn 100 kích phải vận hành đồng thời, chỉ cần lệch vài milimet cũng có thể ảnh hưởng đến kết cấu nhịp cầu. Toàn bộ quá trình được giám sát chặt chẽ để bảo đảm cầu được nâng đều, không cong vênh hay biến dạng mặt đường. Trong ảnh: Đội ngũ kỹ sư kiểm tra thông số áp suất trên bộ điều khiển kích thủy lực.

Công nhân chuẩn bị những tấm kê cho kích thủy lực.

Khi đạt đến cao độ thiết kế, kết cấu cầu sẽ được cố định bằng trụ và gối mới, từ đó bảo đảm an toàn và ổn định lâu dài.

Sau gần 3 tuần cấm ô tô lưu thông để phục vụ thi công, cầu Bình Triệu 1 đã được nâng lên hơn 30 cm so với hai mố cầu. Khi hoàn thành, công trình sẽ nâng toàn bộ kết cấu 1,07 m và đạt tĩnh không thông thuyền 7 m theo quy hoạch. Ảnh: Chụp tại đầu cầu phía bờ quận Bình Thạnh (cũ).

Công nhân tất bật thi công vào sáng 13/9.

Nhịp cầu Bình Triệu 1 (phía bờ TP. Thủ Đức cũ) cũng đã được nâng lên khoảng 30cm so với mố cầu.

Theo nhà thầu thi công, khâu khảo sát và thiết kế dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 do kỹ sư Việt Nam phụ trách. Đây là khâu rất quan trọng của dự án.

Theo đánh giá của các chuyên gia cầu đường, việc nâng tĩnh không cầu với chiều dài và khối lượng khổng lồ như cầu Bình Triệu 1 hầu như chưa từng có tiền lệ.

Trong quá trình kích nâng, xe máy vẫn được phép đi qua cầu Bình Triệu 1, còn ô tô được phân luồng sang cầu Bình Triệu 2.

Đơn vị thi công đã bố trí hai cầu tạm bằng thép ở hai mố cầu phía bờ Bình Thạnh và Thủ Đức (cũ) để xe máy lưu thông qua khi thực hiện kích nâng. Cầu tạm được thiết kế chia làm hai phần, liên kết bằng bản lề; một đầu cố định tại mố cầu, đầu còn lại gác lên nhịp cầu đang nâng. Khi nhịp cầu chính dần đạt cao độ 1,07m, cầu tạm hoạt động như một khớp nối linh hoạt, giúp xe máy vượt qua điểm chênh cao an toàn và êm thuận.

Trong giai đoạn thi công nên việc lưu thông của các phương tiện qua cầu vào giờ cao điểm thường xuyên ùn ứ.