‘Thần đèn’ sẽ di dời căn nhà xây trên đất người khác ở TP.HCM, chi phí khoảng 200 triệu đồng

Liên quan đến vụ xây nhà trên đất hàng xóm xảy ra tại đường ĐX066 phường Chánh Hiệp, TP.HCM (trước đây là phường Định Hòa, tỉnh Bình Dương), sau buổi làm việc giữa các bên vào chiều 24-9, chủ ngôi nhà xây "nhầm" đã thuê “thần đèn” để dời ngôi nhà về vị trí đất của mình.

Ngôi nhà xây nhầm trên đất hàng xóm sẽ được 'thần đèn' di dời. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngày 25-9, ông T (chủ ngôi nhà xây "nhầm") cho biết đã làm việc với “thần đèn” để lên phương án di dời ngôi nhà về vị trí đất của mình.

Ông T cho biết thêm, “thần đèn” đã đến khảo sát căn nhà mà gia đình anh xây trên đất hàng xóm.

Phía “thần đèn” cũng đã làm hợp đồng di dời ngôi nhà này với số tiền khoảng hơn 200 triệu (chưa tính chi phí phát sinh). Phía “thần đèn” cam kết việc di dời sẽ không ảnh hưởng kết cấu của ngôi nhà và nhà hàng xóm. Nếu có bất kì ảnh hưởng gì liên quan đến ngôi nhà và nhà hàng xóm, phía “thần đèn” sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Ông T trao đổi với phóng viên về vụ xây nhà trên đất hàng xóm. Ảnh: LÊ ÁNH

Cũng theo ông T, sau khi hợp đồng được ký kết, việc di dời sẽ được tiến hành từ ngày 29-9.

Bà Võ Thu Thảo (chủ mảnh đất bị hàng xóm xây nhà) rất mong muốn phía ông T làm đúng theo cam kết, để gia đình bà có thể triển khai xây dựng nhà ở.

Như PLO đã đưa tin, chiều 24-9 sau khi làm việc, hai bên đã đi đến thống nhất là phía ông T (người xây nhầm nhà) sẽ di dời căn nhà về phía đất của mình trong thời gian 45 ngày.

Trước đó, đầu năm 2024 vợ chồng bà Thảo mua một mảnh đất có diện tích 71,4 m2 (ngang 4,9 m, dài gần 15 m) tại địa chỉ trên.

Lô đất sát bên bà Thảo có diện tích hơn 190 m2, là lô đất của ông T.

Ngày 14-6, bà Thảo phát hiện mảnh đất của mình đã có một căn nhà (1 trệt, 1 lầu) xây dựng kiên cố.