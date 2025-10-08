Trực thăng thả hàng cứu trợ người dân vùng lũ Lạng Sơn

9h sáng 8/10, Trung đoàn 916, Quân chủng PK-KQ điều động 2 máy bay trực thăng quân sự tiếp nhận 5 tấn hàng hóa chuyên chở mang tới 2 xã Yên Bình và Vân Nham (tỉnh Lạng Sơn) để cứu trợ cho bà con đang bị nước lũ bủa vây.

Trước giờ lên đường, tổ công tác họp bàn để thống nhất hành trình, vị trí thả hàng cứu trợ.

Hàng hóa được xe của Công ty cổ phần 22 - Tổng cục Hậu cần chuẩn bị sẵn với sữa, lương khô, mì tôm và nước lọc đóng chai.

Hai chuyến bay cất cánh lúc 10h05 và 10h35, lần lượt tới nhiều địa điểm thả hàng xuống cho bà con thuộc hai xã Yên Bình, Vân Nham.

Nhìn từ trên cao, ngay tại đoạn xã Kép, Bắc Ninh đã chìm trong nước.

Còn tại các xã thuộc Lạng Sơn, rất nhiều ngôi làng, khu dân cư bị cô lập, chia cắt với bên ngoài.

Trong đêm ngày 7 và sáng 8/10, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục di dời người dân và tài sản ở những nơi ngập sâu đến khu vực an toàn.

Tại xã Thất Khê, một trong những "rốn lũ" của Lạng Sơn, nhiều đoạn nước lên cao 1,5 - 2m. Trên đường, những ngôi nhà cấp 4 ngập đến mái trong khi nhà cao tầng gần như ngập cả tầng 1.

Trong hai chuyến bay sáng 8/10, mỗi chuyến đã chở 2,5 tấn hàng thực phẩm mang tới cho bà con vùng ngập lụt thuộc hai xã Yên Bình và Vân Nham.

Chuyến bay vào vùng ngập lụt nên không có địa điểm hạ cánh. Tổ công tác quyết định hạ thấp độ cao máy bay và dùng phương án thả hàng từ trên không.

Được tin báo, bà con đã cử người đứng chờ sẵn ở các khu vực khô ráo để đảm bảo nhanh gọn, giúp đoàn cứu trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo báo cáo ban đầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, tính đến hết ngày 7/10, có trên 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng vì ngập úng từ 30cm-2m; nhiều khu vực ở xã Yên Bình, Vân Nham, Thất Khê, Tràng Định bị cô lập; 153 điểm đường giao thông bị sạt lở, ngập lụt; nhiều cầu, ngầm và đường bị ngập cục bộ. Đồng thời, cột điện của một số xã bị gãy đổ gây mất điện diện rộng, một số thôn vùng sâu bị mất mạng viễn thông.