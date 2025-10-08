Ấm áp tình quân dân: Cảnh sát biển dầm mưa giúp dân qua điểm ngập

Sáng 7/10, tại khu vực đoạn Quốc lộ 70 lên cầu Tây Mỗ (Hà Nội), sau trận mưa lớn kéo dài, đoạn đường bị ngập sâu, khiến nhiều xe máy không thể di chuyển qua. Trong mưa lạnh và nước ngập, hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam dầm mình hỗ trợ người dân vận chuyển người và xe máy qua điểm ngập đã tạo nên một khung cảnh xúc động, ấm áp tình quân dân.

Trong mưa lạnh và nước ngập, nhiều chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam dầm mình hỗ trợ người dân vận chuyển người và xe máy qua điểm ngập.

Ngay từ sáng, khi mưa vẫn đang xối xả, nhiều chiến sĩ trong sắc phục xanh dương đặc trưng đã có mặt tại điểm ngập, dùng bè tạm làm từ thùng phuy, gỗ và khung sắt để đưa xe và người dân qua dòng nước. Nhiều người dân cho biết nếu không có lực lượng hỗ trợ, họ gần như không thể di chuyển qua vì nước ngập sâu.

Vừa được các chiến sĩ Cảnh sát biển đưa qua điểm ngập, anh Trường (quê ở Hà Tĩnh) chia sẻ: "Thực sự rất cảm động. Các chiến sĩ làm việc không ngơi tay, mưa xối xả mà ai cũng cười, động viên người dân. Nhìn cảnh đó, tôi thấy tự hào và biết ơn. Trong lúc khó khăn nhất, chính họ đã có mặt giúp đỡ người dân".

Dù mưa trút xối xả, các chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ giữa dòng nước, không để bất kỳ ai bị kẹt lại.

Còn chị Thuỷ, một người dân khác được các chiến sĩ hỗ trợ qua điểm ngập nói: "Tôi dắt xe ra khỏi ngõ đi làm, di chuyển đến đoạn ngập này thì không vượt qua được. Các anh Cảnh sát biển thấy thế liền tới giúp, đưa cả người lẫn xe lên bè chở sang bên kia đường. Họ làm việc rất chuyên nghiệp, vừa cẩn thận, vừa nhiệt tình. Thật sự là những con người tuyệt vời. Vì nước vì dân".

Anh Quốc Hưng, tài xế công nghệ, bày tỏ: "Tôi đi qua đây hàng ngày, nhưng hôm nay thấy các anh Cảnh sát biển giúp dân trong mưa thế này, tôi thấy tự hào và nể vô cùng. Giữa lúc người ta chỉ lo tìm đường khô mà đi, thì các đồng chí lại lao vào chỗ ngập để giúp dân. Đó là hình ảnh của trách nhiệm và lòng phụng sự nhân dân".

Các chiến sĩ Cảnh sát biển làm việc không ngưng nghỉ, hỗ trợ nhiều người và phương tiện qua điểm ngập.

Dù mưa trút xối xả, các chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ giữa dòng nước, không để bất kỳ ai bị kẹt lại. Mỗi chuyến bè cập bờ, họ lại ân cần dìu người dân xuống chỗ khô ráo, rồi nhanh chóng bốc từng chiếc xe khác lên bè, tiếp tục đẩy ngược sang đầu bên kia. Cứ thế, hết chuyến này đến chuyến khác, hàng trăm người cùng phương tiện đã được chiến sĩ Cảnh sát biển đưa đến nơi an toàn trong sự cảm phục của tất cả những ai chứng kiến.

Hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển trẻ tuổi, dầm mình giữa nước ngập, mồ hôi hòa cùng mưa, đã trở thành điểm sáng giữa ngày mưa bão của Thủ đô. Đó không chỉ là hành động hỗ trợ dân sinh đơn thuần, mà còn là biểu tượng đẹp về tinh thần phục vụ nhân dân, về trách nhiệm của người lính trong thời bình sẵn sàng có mặt ở bất cứ đâu, khi dân cần.