TAND TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ vụ Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục

Ngày 10-10, TAND TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.

Trong vụ án, các bị can Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021), bị VKSND Tối cao truy tố về tội lừa dối khách hàng.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, cả 5 bị can đều bị truy tố ra TAND TP.HCM để xét xử sơ thẩm. VKSND Tối cao phân công VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án.

Hoa hậu Thùy Tiên (trái) tại thời điểm bị khởi tố. Ảnh: CA

Cáo trạng của VKSND Tối cao thể hiện, thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies (Kẹo Kera) là sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt đăng ký nhãn hiệu, đứng tên trên Bản tự công bố sản phẩm và do Công ty Asia sản xuất.

Trong suốt quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, các bị can Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và Thùy Tiên đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm.

Các bị can này biết rõ hàm lượng chất xơ trong 1 viên kẹo Kera rất thấp, chỉ chiếm tỷ lệ 0,935%/1 viên kẹo, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau. Biết rõ Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn Vietgap; không biết nguồn gốc, thành phần nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và hoàn toàn không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định "1 viên kẹo bằng một đĩa rau".

Tuy nhiên, các bị can vẫn ban hành Bản tự công bố sản phẩm, trong đó có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỉ lệ 28,13%; xây dựng kịch bản, quay video vùng nguyên liệu do Công ty Asia đi thuê để giới thiệu, quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm.

Từ ngày 12-12-2024 đến ngày 14-3-2025, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng đã mua tổng số 129.617 hộp kẹo Kera, thu tổng số tiền hơn 17,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 12,4 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Lê Tuấn Linh chịu trách nhiệm về hàng hóa trong hồ sơ công bố sản phẩm; an toàn thực phẩm do mình kinh doanh; về quy cách, phẩm chất, nội dung bao bì của sản phẩm... và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera thuộc sở hữu của mình theo quy định.

Bị can Lê Tuấn Linh đã chỉ đạo xây dựng và duyệt các nội dung giới thiệu, quảng bá sai sự thật về nguyên liệu, công dụng của sản phẩm kẹo Kera đến người tiêu dùng trên các nền tảng mạng xã hội, với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Bị can Lê Thành Công trực tiếp lên ý tưởng, trao đổi, thỏa thuận việc sản xuất kẹo Kera với Công ty Asian. Sau đó, truyền đạt lại thông tin cho Lê Tuấn Linh, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs và Thùy Tiên xây dựng kịch bản, đưa ra các các thông tin gian dối về nguyên liệu, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội để bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs trong một buổi họp báo về Kẹo Kera.

Các bị can Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thúc Thủy Tiên với tư cách là Chủ tịch HĐQT, cổ đông Công ty Chị Em Rọt và là các KOL đã xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội để bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Trong đó, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên trực tiếp đăng video trên kênh TikTok cá nhân. Hằng Du Mục thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần; Quang Linh thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần và Thùy Tiên tham gia phát sóng trực tiếp 3 lần.

Cũng theo cáo trạng, giai đoạn điều tra các bị can, đối tượng, cá nhân liên quan tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả hơn 9,7 tỉ đồng. CQĐT đã phong tỏa 6 tài khoản trị giá 2,6 tỉ đồng của các bị can để khắc phục hậu quả.