Toàn cảnh vụ kẹo Kera trước ngày xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục

Ngày mai (19-11), TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.

Trong vụ án, các bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thị Thái Hằng (tức "Hằng Du Mục", Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (tức "Quang Linh Vlogs", thành viên HĐQT Công ty Tập đoàn Chị Em Rọt) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) bị đưa ra xét xử về tội lừa dối khách hàng.

Ý tưởng về kẹo Kera

Ngày 3-4-2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án sản xuất xuất hàng giả và lừa dối khách hàng. Cùng ngày, CQĐT đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Lê Thành Công, Lê Tuấn Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh. Đến ngày 15-5-2025, Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam về cùng tội danh.

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 7-2024, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục cùng với ông Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs), Lê Tuấn Linh thống nhất thành lập công ty livestream, bán hàng; kêu gọi Lê Thành Công, Phạm Thị Nhật Lệ tham gia góp vốn, lấy tên công ty là Chị Em Rọt.

Hoa hậu Thuỳ Tiên (bìa trái) tại thời điểm bị khởi tố. Ảnh: CA

Lê Thành Công đưa ra ý tưởng kinh doanh sản phẩm kẹo làm từ rau, củ, quả. Đồng thời, Công muốn dành tặng sản phẩm này cho Thùy Tiên vì Tiên không thích ăn rau và muốn Tiên đồng hành cùng sản phẩm.

Các cổ đông Công ty Chị Em Rọt và Thùy Tiên thống nhất sử dụng pháp nhân Công ty Chị Em Rọt để kinh doanh kẹo Kera. Nhóm 6 cổ đông Công ty Chị Em Rọt hưởng 75% lợi nhuận; Thùy Tiên 25% (sau đó tăng lên 30%).

Lê Tuấn Linh sẽ đăng ký thành lập doanh nghiệp, kinh doanh sản phẩm; xây dựng kịch bản, quay video. Lê Thành Công liên hệ với các nhà sản xuất, thuê trụ sở công ty, tuyển dụng nhân sự. Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục quay video quảng bá sản phẩm và livestream bán hàng. Thùy Tiên còn đại diện nhãn hàng tham gia sự kiện, hoạt động thiện nguyện.

Không quan tâm đến chất lượng sản phẩm

Để sản xuất kẹo rau củ, Lê Thành Công đã liên hệ với Nguyễn Phong (Công ty Asia) gia công "Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies - kẹo Kera" gồm 10 loại rau củ.

Hai bên ký hợp đồng, Công ty Asia gia công và đóng gói với giá 950 đồng/viên và ràng buộc về chất lượng, số lượng sản phẩm. Công ty Chị Em Rọt kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa; nội dung bao bì, tính pháp lý của sản phẩm.

Nhóm cổ đông nhờ Nguyễn Phong làm thủ tục công bố sản phẩm. Ngày 17-12-2024, Lê Tuấn Linh đã ký Bản tự công bố kẹo Kera với thành phần 22 nguyên liệu có 10 loại bột rau củ và cam kết an toàn thực phẩm.

Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies - kẹo Kera. Ảnh: MXH

Tuy nhiên, quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, Công ty Chị Em Rọt kiểm tra chất lượng. Các bị cáo biết Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn Vietgap; chất xơ trong kẹo Kera chỉ chiếm 0,935%; không rõ nguyên liệu sản xuất...

Để bán được nhiều sản phẩm, các bị cáo đã xây dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm... trên mạng xã hội. Thùy Tiên cùng Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục đã quay các video về vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất kẹo Kera đăng trên kênh Tiktok và trang Facebook "KERA VIETNAM".

Thổi phồng công dụng, 6 phiên livestreams thu về hơn 17 tỉ đồng

Từ ngày 12-12-2024 đến ngày 16-1-2025, nhóm Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, Thùy Tiên đã 6 lần livestream bán kẹo Kera, trong đó, Hằng Du Mục livestream 5 lần; Quang Linh 6 lần và Thùy Tiên 3 lần.

Tại các buổi livestreams, họ đưa ra các thông tin gian dối như "một viên này sẽ tương ứng với 1 đĩa rau luộc"; "Kera là 1 gọi là 1 kẹo rau củ bổ sung chất xơ"; "một ngày chỉ cần ăn 2-3 viên là có thể bổ sung chất xơ cho 1 người bình thường".

Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và hoa hậu Thùy Tiên quảng cáo kẹo rau củ Kera. Ảnh: MXH

Đã có 56.385 khách hàng tin tưởng chất lượng kẹo Kera nên đã mua 129.617 hộp. Các bị cáo đã thu tổng số tiền hơn 17 tỉ đồng; trừ đi các chi phí, thu lợi bất chính số tiền hơn 12 tỉ đồng.

Sau khi sử dụng kẹo Kera, một số khách hàng mua mang mẫu đi kiểm nghiệm và phát hiện 100g kẹo chỉ có 0,51g chất xơ; không đúng như quảng cáo "1 viên tương ứng 1 đĩa rau".

Theo kết luận giám định, kẹo Kera không chứa 10 loại bột rau củ như công bố. Hàm lượng sorbitol trung bình 33,8% (chất nhuận tràng không được ghi trên nhãn); chất xơ chỉ 0,032g/viên.

Sau khi bị điều tra, Công ty Chị Em Rọt hoàn trả hơn 1,3 tỉ đồng cho 3.798 khách hàng mua 9.692 hộp kẹo Kera.

Thùy Tiên kí giả hợp đồng giữ hình ảnh giữa lùm xùm kẹo Kera

Sau khi xảy ra tranh cãi về hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera, đầu tháng 3-2025, Thùy Tiên đề nghị và được Lê Thành Công trao đổi với Lê Tuấn Linh, ký hợp đồng hợp thức hợp tác quảng cáo giữa Công ty Chị Em Rọt với Công ty Sen Vàng (đơn vị quản lý Thùy Tiên. Mục đích loại bỏ vai trò của Thùy Tiên với tư cách là chủ sở hữu sản phẩm, Tiên chỉ là người quảng cáo.

Tiên nhờ bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng) ký hợp đồng với Công ty Chị Em Rọt. Bà Dung đã giao cho 3 cá nhân soạn thảo, ký hợp đồng với Tiên.

Hợp đồng được ký ngày 7-3-2025 nhưng đề ngày 5-12-2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera ngày 12-12-2024 với tiêu đề "CHÍNH THỨC RA MẮT THƯƠNG HIỆU “KERA” - SỰ KẾT HỢP GIỮA CER GROUP VÀ THÙY TIÊN").

Hoa hậu Thùy Tiên bị chỉ trích vì từng hợp tác với sản phẩm kẹo rau củ Kera. Ảnh: MXH

Đối với 4 cá nhân tại Công ty Sen Vàng, CQĐT xác định đã không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố kẹo Kera. Việc Thùy Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá kẹo Kera là việc cá nhân, không đại diện cho công ty.

Chỉ đến ngày 7-3-2025, sau khi được Tiên nhờ, bà Dung mới chỉ đạo 3 cá nhân tại công ty soạn thảo, ký hợp đồng để giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến công ty.

Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân không được hưởng lợi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Tiên. Do đó, hành vi của Phạm Thị Kim Dung cùng 3 cá nhân không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm về tội lừa dối khách hàng.

Không xử lý hình sự một số người

Trong giai đoạn điều tra các bị can và những người liên quan đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả hơn 9,7 tỉ đồng. CQĐT đã phong tỏa tài khoản trị giá hơn 2,6 tỉ đồng của Hằng Du Mục, Lê Thành Công, Thùy Tiên và Lê Tuấn Linh để khắc phục hậu quả.

Ngày 29-8-2025, Cơ quan CQĐT Bộ Công an đã tách hành vi sản xuất thực phẩm bổ sung Super Greens Gummies và các thực phẩm khác tại Công ty cổ phần Asia Life để xác minh, điều tra về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Quá trình điều tra vụ án xác định, một số cá nhân thực hiện hành vi có liên quan ở vị trí, vai trò và mức độ khác nhau nhưng chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã căn cứ tính chất, mức độ hành vi của từng người và kết luận không xem xét xử lý hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.