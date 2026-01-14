Hai tàu chở dầu của Hy Lạp bị tấn công trên Biển Đen

Ngày 13/1, một công ty an ninh hàng hải Hy Lạp xác nhận, hai tàu chở dầu thuộc sở hữu của Hy Lạp đã bị máy bay không người lái chưa xác định tấn công khi đang neo đậu ở Biển Đen, chờ bốc dỡ dầu thô tại một nhà ga của Tập đoàn Đường ống Caspian (CPC).

Ảnh minh họa. Theo Reuters.

Theo các báo cáo từ công ty an ninh hàng hải Hy Lạp Diaplous và hãng thông tấn AMNA, hai tàu bị tấn công là Matilda và Delta Harmony, đều do các công ty Thenamaris và Delta Tankers của Hy Lạp quản lý. Khi các vụ tấn công xảy ra, hai tàu này đang chờ bốc dỡ dầu thô của Kazakhstan tại một nhà ga của Tập đoàn Đường ống Caspian (CPC) ở Biển Đen, nơi xử lý khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan.

Công ty Thenamaris xác nhận, Matilda đã bị hai UAV không xác định tấn công khi cách vị trí neo đậu chính của Tập đoàn Đường ống Caspian (CPC) khoảng 48 km (30 dặm). Cuộc tấn công đã dẫn đến một đám cháy nhỏ trên boong, tuy nhiên không gây ra bất kỳ thương vong nào. Sau vụ việc, tàu Matilda đã rời khỏi khu vực để tránh các rủi ro.

Trong một diễn biến khác, khi đang chờ đợi để xử lý hàng hóa, tàu Delta Harmony cũng đã bị tấn công gần nhà ga của CPC, tuy nhiên không bị hư hại nghiêm trọng và không có thương vong.

Hiện vẫn chưa xác định được thủ phạm đứng sau các cuộc tấn công này và Tập đoàn Đường ống Caspian (CPC) từ chối bình luận về vụ việc.

Trước đó, khu vực nhà ga của Tập đoàn Đường ống Caspian (CPC), gần cảng Novorossiysk ở miền nam nước Nga, đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Mới đây, vào tháng 11/2025, một cuộc tấn công bằng UAV cũng đã làm hư hại một trong ba điểm neo đậu chính của CPC.

Theo giới phân tích, các vụ tấn công này cho thấy những rủi ro hiện hữu đối với xuất khẩu dầu từ Kazakhstan thông qua các cảng ở khu vực Biển Đen. Điều này không chỉ làm gián đoạn vận chuyển mà còn có thể sẽ đẩy chi phí bảo hiểm và vận hành lên cao, tăng gánh nặng kinh tế cho các bên liên quan, đồng thời ảnh hưởng đến hơn 2% tổng lượng dầu thô xuất khẩu toàn cầu.